Speciallæge kan fortsat praktisere trods bøde og tilbagebetalingskrav

En speciallæge i Region Syddanmark skal betale cirka en kvart million kroner tilbage til regionen for honorar for behandlinger, som lægen ifølge en afgørelse ikke har foretaget. Dertil kommer en bod på 25.000 kroner. Trods afgørelsen får lægen lov til fortsat at praktisere, og det vækker harme i Region Syddanmark, som mener, at lægen bevidst har svindlet sig til store beløb.