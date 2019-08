Spang'sk-røret svirper igen

Han har bundsnavet Pernille Vermund og hængt parnasset til tørre på tv. Nu vender 41-årige Jonatan Spang tilbage til scenen. For at holde sit navn varmt i dansk comedy med lårklaskende spidsfindigheder, for at undslippe den kreative klasses osteklokke og få sig en virkeligheds-kalibrering. Og hvis publikum samtidig får sig en god snak i bilen på vej hjem, er han en glad mand.