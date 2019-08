Spåkuglen forudser ældrekaos om få år

Debat: Flere og flere ældre og færre ansatte i plejen er en bombe under velfærdsstaten, som vi er nødt til at demontere, inden den sprænger. Det er ikke en nyhed, der bør komme bag på mange. Men det kan måske komme bag på mange, hvor skidt det kommer til at se ud, hvis der ikke bliver handlet nu.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik vil der i løbet af de næste ti år komme 150.000 flere ældre over 80 år. Det er 58 procent flere end i dag. FOA's fremskrivninger viser, at vi kommer til at mangle 40.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i 2028. Og det er kun, hvis det serviceniveau, vi har i dag, skal bevares. Hvis serviceniveauet både skal følge den demografiske udvikling og forbedres samtidig, som regeringen skriver i sit 'forståelsespapir', kommer vi til at mange endnu flere.

Samtidig viser flere af FOA's medlemsundersøgelser, at de ansatte i ældreplejen kæmper med at klare hverdagens arbejdsbyrde. Fire ud af ti FOA-medlemmer overvejer at forlade deres fag. Knap halvdelen - 48 procent - mener, at de ikke kan holde til at arbejde til pensionsalderen.

Det er et givende og vigtigt job at arbejde med ældre. Omsorg, samvær og støtte er kernen i arbejdet. Men kernen bliver ofte glemt af politikerne, som kræver mere dokumentation og effektivitet. Det går ud over arbejdsmiljøet og arbejdsglæden, og mange går hjem efter en arbejdsdag med ondt i maven, fordi de ikke nåede det, de gerne ville. Og så bliver det pludseligt svært at tiltrække hænder.

Kun ti procent af de ansatte i ældreplejen er på fuldtid - langt oftest, fordi arbejdet er for hårdt til mere end 30 timer. 20 procent har indenfor de sidste to år været sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Også hos lederne i ældreplejen står det skidt til. 80 procent af lederne i Social- og Sundhedssektoren mener, at arbejdet er følelsesmæssigt belastende.

Alle alarmklokker bimler. Ældreplejen er nødt til at figurere højere på politikernes prioriteringsliste og på budgetkontoen, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om, at vi i fremtiden kan tilbyde landets ældre en værdig alderdom. Det er mejslet i granit, at et kæmpe problem venter forude. Det nytter ikke at lukke øjnene. Kontakt med og omsorg for borgerne skal komme før dokumentation og effektivisering. Vi skal have gjort ældreplejen til en attraktiv arbejdsplads, og det skal vi have hjælp til.

Hos FOA gør vi alt, hvad vi kan, men vi skal bruge en hjælpende hånd. Vi er nødt til at se politisk handling, for vi kan ikke længere bare lukke øjnene. Forholdene for landets ældre og ansatte i plejen skal prioriteres. Det handler både om dig, mig og landets kommende generationer.