Henter bil i lufthavn

Målet var ifølge Søren Kristensen at nedbringe udgifterne til kørsel i Arbejdstilsynet ved at lade medarbejderne køre ud fra et central sted som eksempelvis parkeringspladsen ved Karup Lufthavn i stedet for at starte hjemmefra.

- Den ene af de to mand på Mors flyttede til udkørselsstedet i Karup for at minimere sine udgifter, den anden gik på pension. Nu har man ingen på Mors - og det er bare ét sted i landet. Der er ingen besparelse i at sende den tilsynsførende i Karup til Mors, for nu skal han have alle kilometer betalt, siger Søren Kristensen.

Han sad med ved møderne, da Arbejdstilsynets daværende chef præsenterede modellen, og den var - forenklet - at lade medarbejderne bruge egen tid og penge på at køre til udkørselsstedet og herfra videre i tjenestebil.

- Men hvis de to var blevet boende på Mors, var det gratis at have folk til at køre ud. Men egenbetalingen er skyld i, at den ene flyttede, og den anden gik på pension, siger Søren Kristensen.