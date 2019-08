Venstre er optaget af interne stridigheder, Dansk Folkeparti ruger stadig over, hvad der gik galt, Liberal Alliance kæmper for at redde sig selv, og Nye Borgerlige ligger lavt. Tilbage står Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og kigger undrende på resterne af blå blok. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der er ingen leder for oppositionen, så længe Lars Løkke Rasmussen holder fast i, at drømmen er at komme i regering med Socialdemokratiet. Det siger Konservatives leder, Søren Pape Poulsen, til avisen Danmarks politiske reporter Kasper Løvkvist. Pape vil dog hverken blande sig i ledelseskrisen i Venstre eller selv påtage sig en ledende rolle i blå blok.

Blå blok: Alle, der kigger på Venstre lige nu, ser et parti, der er mere optaget af interne stridigheder, end hvad der foregår i den socialdemokratiske regering, der smed Venstre ud af ministerkontorerne. Og når Venstre har overskud til at kigge på resten af det, der i hvert fald engang var blå blok, ser venstrefolkene et kaos, som er den direkte årsag til deres egne problemer. Som tidligere justitsminister Søren Pind (V) har formuleret det: "Alle snakker om et nyt borgerligt projekt i blå blok. Men ingen siger, hvem blå blok er. Træklatrerne (Liberal Alliance, red.)? De sorte socialdemokrater (Dansk Folkeparti, red.)? NB (Nye Borgerlige, red.) (!)? Paludan? Før det skulle blive Venstres 'skyld', skal der vist lige lidt selverkendelse til: Blå blok findes ikke". Og så sidder Venstres årtierlange makker i borgerlig politik, Konservative, på sidelinjen med et fornuftigt valgresultat, der bragte partiet fra seks til 12 mandater, og ser alt smuldre omkring sig. Formand Søren Pape Poulsen er allerede den konservative leder, der har siddet næstlængst, siden Schlüter trådte tilbage i 1993. Med en kombination af hårdt arbejde og omgængelig stil har han hængt i siden 2014, uden at nogen har slået sig på ham, og uden at han selv har torpederet politiske betonklodser. Nu er han tilbage fra Justitsministeriet i sit gamle kontor på Christiansborg lige ved indgangen til Statsministeriet. Og her sidder han og ryster på hovedet af det tilsyneladende uendelige kaos hos storebroderen i Venstre.

Papes fem borgerlige bud Siden valget, hvor både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance oplevede historisk vælgerflugt, hvor Venstre tabte magten, men vandt vælgere på at gå efter regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, og hvor Konservative kravlede et par skridt op ad stigen efter årelange krise, har der været efterlyst et nyt "borgerligt projekt".Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, giver her fem bud på, hvordan grundtonen i sådan et projekt skal være:



1. En ansvarlig økonomisk politik



- Vi har forskellige holdninger til, hvordan den offentlige sektor skal se ud, og hvor mange penge der skal bruges, men vi kan godt nå frem til enighed om en økonomisk politik, der er ansvarlig.



2. Tryghed for danskerne



- Langt hen ad vejen kan vi blive enige om en retspolitik, der sikrer, at man kan gå i ro og fred på gaden, at vi skal have styrket politiet, at vi skal have et stærkt forsvar, som er en aktiv del af verden.



3. Stå ved vores EU-medlemskab



- Det vil give problemer, men vi vil kunne finde hinanden, som de kan i rød blok.



4. Familien er bærende



- Vi vil kunne blive enige om, at familierne skal bære et ansvar i vores samfund, og at vi skal tage os godt af vores ældre medborgere.



5. Patientens sundhedsvæsen



- Vores sundhedsvæsen skal handle mere om, hvad der er godt for patienten, end hvad der er godt for et system. Hvis man er syg, skal der hellere være en læge end en politiker tæt på.

Venstre er blevet så forholdsmæssigt store i blå blok, at der ikke kan laves borgerlig samling uden en formand for V, der vil stille sig i spidsen for det, mener Søren Pape Poulsen. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nedslående Løkke-melding Siden valget har han talt få og uformelle gange med Lars Løkke Rasmussen (V). Men ikke om, hvorvidt der er udsigt til, at partierne i blå blok finder sammen igen og præsterer et troværdigt alternativ til en socialdemokratisk regering. - Men det kunne vi jo begynde på, siger Søren Pape Poulsen håbefuldt. Og nu taler han for første gang om tilstanden i blå blok og i særdeleshed i Venstre til avisen Danmark. - Jeg ville blive dødeligt fornærmet, hvis andre partier blandede sig i vores holdopsætning - Venstre må selv finde ud af, hvad de vil i forhold til formand og næstformand, det kommer jeg ikke til at blande mig i. - Men jeg interesserer mig for Venstres politiske kurs, og det var nedslående for mig at høre meldingen fra deres sommergruppemøde om, at en regering hen over midten stadig er, hvad de foretrækker. Jeg forstår det ikke, siger Søren Pape Poulsen til avisen Danmark. Det handler selvfølgelig om, at næstformand Kristian Jensen dagen før pressemødet på Venstres sommergruppemøde sagde til Berlingske, at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussens linje fra valgkampen, hvor Venstre pludselig fik som førsteprioritet at danne regering med Socialdemokratiet, var død og i øvrigt havde været fejlslagen fra start. Og at Kristian Jensen blev udsat for offentlig ydmygelse, da han på live-tv måtte beklage og krybe tilbage, mens Lars Løkke Rasmussen slog fast, at den linje, formanden lægger, bliver liggende, til formanden flytter den. Og det havde han ikke tænkt sig at gøre lige foreløbig.

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen. Arkivfoto: Scanpix Ritzau

Bare snak - Er der overhovedet en borgerlig blok, så længe Venstre har en formand, der skubber de tidligere regeringspartier og Dansk Folkeparti fra sig og i stedet vil danne par med Socialdemokratiet, der mildt sagt ikke er interesseret? - Vi andre har ikke flyttet os. Venstres formand har flyttet Venstre. Så der er jo ikke en samlet borgerlig opposition. Det er et problem. Det er godt, der er lang tid til næste valg, for der er kun noget ved et valg, hvis man kan vinde det. Det er ærgerligt, at Venstre ikke ser det som sin fornemste opgave at samle de borgerlige kræfter. Jeg håber, Løkke og Venstre kommer på andre tanker. Han skal ikke love andet, end at han først og fremmest går efter en borgerlige regering i fremtiden. - Du kræver ikke at komme med i den regering, du kræver bare, at han ikke går i regering med Socialdemokratiet? - Ja. Lars Løkke Rasmussen er dygtig. Han har været en god statsminister. Men han har fravalgt os. Så siger han nu, at han gerne vil koordinere oppositionen, men hvad pokker er der at koordinere, hvis han vil koordinere sig selv i regering med S? - Han skal droppe den idé hurtigst muligt. Jeg har også konstateret, at han nu efter valget mener, at Venstre skal stå i spidsen for sådan et samarbejde. Findes der bare en håndfuld mennesker i nationen, som tror på, at det kan lade sige gøre? Undskyld mig, men det er jo bare snak. Hvad er realismen i dette? Hvad er det for noget, vi diskuterer? Og for hver dag der går uden noget, som minder om borgerlig samling, kan Mette Frederiksen gå at hygge sig, siger Søren Pape Poulsen til avisen Danmark.

Formand for Konservative, Søren Pape Poulsen. Arkivfoto: Scanpix Ritzau

Som om Løkke har givet op - Hvordan er det at være del af en opposition, hvor det største parti har et projekt, du opfatter som så urealistisk, at du nærmest griner af det? - Det er hovedrystende, at et parti, der kalder sig Danmarks liberale parti, har som førsteprioritet at komme i regering med Socialdemokratiet. Uden at fortælle hvilken politik, der skal føres. Uden at diskutere realismen i det. Det er da absurd. Jeg synes, det er så vildt, og jeg forstår det simpelthen ikke. Kig nu tilbage på det gode samarbejde, der har været - i hvert fald V og K's samarbejde gennem mange, mange år. Hvorfor vil Løkke ikke værne om det? Det er som om, han bare har givet op. Når man er statsminister er alle dage fyldt med bøvl, men hvis man vil være chef for det hele, må man tage bøvlet med, siger Søren Pape Poulsen til avisen Danmark. - En regering har indlysende brug for en leder - har en opposition brug for en leder? - I hvert fald hvis den opposition har et regeringskifte som ambition. Hvis målet bare er, at hvert parti skal sige, hvad det mener, er det ligemeget, om der er en leder. Forudsætningen for et regeringsskifte er et troværdigt alternativ. At de borgerlige partier siger, at vi godt kan finde ud af noget sammen.

Søren Pape Poulsen har stadig ikke forstået, hvad Lars Løkke Rasmussen ville og vil med sin drøm om at komme i regering med Socialdemokratiet. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kan ikke flytte rundt på Løkke - Du kan drømme om, at Løkke og Venstre skifter standpunkt og vender hjem til dig, men lige nu står han, hvor han står. Kan han så være leder af den opposition, du er en del af? - Det er ikke nok at være formand for det største parti for at være leder. Man skal ville de andre partier. Det vil han ikke, så lige nu har vi ingen leder. Jeg må acceptere, at det er Løkkes og Venstres ret at stå, hvor de står, men så let giver jeg ikke op. Der må jo indsnige sig en realisme på et tidspunkt. - Det lyder lidt som om, du er i et politisk parforhold, hvor den anden er blevet et forandringsprojekt for dig. Det har ødelagt mange forhold ... - Måske skal der parterapi til ... Nej, jeg konstaterer bare, at tiden ikke er til at give op. Det er uambitiøst at sprænge det hele i atomer, så vi i de næste 10 år kan kigge langt efter magten. - Hvad er det hensigtsmæssige i at bruge kræfterne på at ændre på Løkke i stedet for at udøve konstruktiv kritik af den nye regering? - Jeg kan ikke flytte rundt på Løkke. Jeg kan udtrykke min frustration og håbe, at vi kan komme til et andet sted via godt samarbejde. Når der for alvor kommer gang i lovforslag og forhandlinger, vil vi være en tydelig, kritisk og konstruktiv opposition, og så vil vi sideløbende have et projekt, hvor vi prøver, om vi borgerlige partier kan begynde at tale sammen igen.

Presse på for borgerlig politik - Betyder det noget for dig, hvem der er formand for Venstre? - Nej. Forskellige formænd i Konservative har altid samarbejdet med den til enhver tid siddende formand for Venstre. Lige nu har de Lars Løkke Rasmussen, og ham har jeg haft et godt samarbejde med. Men alt det må Venstre finde ud af. Det må de selv ligge og rode med. - Foretrækker du en formand for Venstre, der arbejder mod et samarbejde med Socialdemokratiet, eller en for hvem blå blok er det eneste? - Jeg foretrækker borgerlig politik. Uanset hvilken formand, Venstre har, vil vi presse på for borgerlig politik. Og mon ikke også vi kommer derhen? Det tror jeg på.

Træls at tage hensyn - I et interview til avisen Danmark efter valget, sagde Løkke, at hans frieri til Socialdemokratiet efterlod en lukrativ plads til de andre borgerlige partier, som I bare skulle forstå at udnytte. Men sådan ser du ikke på det? - Hvad skal vi bruge det til, hvis det ikke kan udmønte sig i borgerlig politik? Jeg synes, det er udtryk for en meget strategisk tilgang til politik. Fint nok med det, men mener han virkelig, at vi skal være taknemmelige for, at han ikke vil have noget med os at gøre, fordi det kan give os flere vælgere? Det var en meget mærkelig melding. Det ærgrer mig så meget, at han ikke vil samle det borgerlige Danmark, fordi jeg respekterer Løkke. - Hvorfor stiller du dig ikke i spidsen for det borgerlige projekt selv? - Lige nu har Konservative 12 mandater. Venstre har 44. Det naturlige må være, at det klart største parti tager det på sig. Jeg vil selvfølgelig kæmpe for, at vi kommer til at tale sammen igen alle de borgerlige partier, det vil bare være hult, hvis ikke Venstre er en del af det. - Venstre er større end jer alle til sammen. Både Løkke og andre markante venstrefolk har været åbne om deres frustrationer over DF og LA og deres modvilje mod Nye Borgerlige. Er det ikke meget naturligt, at de ikke rigtigt gider at ligge og rode med alt det igen? - Jeg tvivler ikke på Venstres selvtillid. - Men du deler ikke Løkkes frustrationer over vanskeligheder ved for eksempel at få LA og DF til at mødes? - Jo, og enhver har kunnet se, at det ikke har været kønt. Men det er svært at lede Danmark. Og det er da også træls for et stort parti at skulle tage hensyn til alle, men det skal man jo kunne, hvis man vil være i spidsen.