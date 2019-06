Søren Gade: Løkke skal blive som Venstre-formand

Fra sit sommerhus i Vedersø på den jyske vestkyst ønsker Søren Gade tillykke med Venstres valgresultat og opfordrer samtidig til, at Lars Løkke Rasmussen nu får fuld opbakning til at fortsætte som formand for Venstre.

- Jeg er glad for at Venstre går frem, det er velfortjent. Desværre kan vi ikke rigtig bruge det til noget, fordi vores regeringspartnere samlet set er gået voldsomt tilbage. Men det betyder ikke, at det er tid til at gå ind i et formandsopgør i Venstre. Der er ingen tvivl om, at med den fremgang Venstre har fået, så bør Lars blive som både formand og statsminister i de forhandlinger, vi nu skal ind i, siger Søren Gade til avisen Danmark.

Opbakningen til Lars Løkke Rasmussen kan virke overraskende, eftersom det er almindeligt kendt, at forholdet mellem Løkke og Gade er en smule anstrengt. Ikke mindst efter, at Søren Gade efter sin trumf ved EU-valget i sidste uge, hvor han fik mere end 200.000 stemmer, sagde:"Jeg skal ikke ud at hænge på bannere sammen med Lars Løkke. Jeg passer på min egen troværdighed".

Men nu er der altså fuld opbakning til V-formanden.

- Vi skal ikke bruge valgresultatet til at kaste os ud i et formandsopgør. Og her tænker jeg ikke på personen, men på partiet og landet. Det er et superflot resultat Løkke får. Og det er superskidt, at vores regeringspartnere får nogen på frakken, så vi ikke kan fastholde statsministerposten, men det skal ikke få nogen til at overreagere og tale om formandsskifte. Vi har et land, der skal ledes og en regering, der skal fungere, indtil der er fundet en ny, siger Søren Gade.

- Og din støtte til Løkke kommer ikke bare fordi du mener, at alternativet - næstformand Kristian Jensen - vil være endnu værre?

- Nej, og jeg kan godt forstå, du spørger. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg var journalist. Men sandheden er, at det ville være tudetosset, at have en statsminister, der ikke også var formand for sit parti. Og det har ikke svækket Lars Løkke, at Venstre er gået frem. Det ville være ærgerligt, hvis vi nu skulle ind i et tumultarisk forløb, der skulle handle om Lars Løkke eller Kristian Jensen. Lige nu handler det om partiet og om landets ledelse frem til den ny regering er fundet, siger Søren Gade.