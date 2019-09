Søn af en narkoman

Boganmeldelse: "Der er skrevet og sunget om alkoholmisbrug på mange måder, sange, børnebøger, digte, romaner, film, billeder. En grøn flaske for munden er nok.

Derfor kommer narkomanens misbrug let til at forblive skjult, også for de pårørende. For nålen i armen er rent æstetisk et barskt syn, ligesom misbrugets miljø ikke ville kunne udspille sig i et borgerligt indkøbscenter."

Nicklas Buchs debutroman er, præcis som han selv formulerer det i bogen, barsk læsning. Den autobiografiske fortælling, "Pillerne får mors øjne til at nærme sig gulvet", handler om drengen Nicklas, hvis forældre er narkomaner.

Som to-årig sættes han i pleje hos sine oldeforældre, samtidig med at faderen dør af en overdosis, og moderen forsøger på at blive afvænnet.

Nicklas ender stort set med at vokse op hos oldeforældrene, indtil hans mor får ham hjem, da han er sidst i puberteten. I romanen krydsklippes der mellem flere "scener".

Der er nutiden i lejligheden, hvor Nicklas bor sammen med den kvinde, som ihærdigt forsøger på at være hans mor, men ikke kan holde sig fra stofferne, og der er verden udenfor, hvor Nicklas knokler med sit ungdomsliv.

Indimellem læser Nicklas i sin mors dagbog om tiden omkring hans fødsel, hvor moderen bliver afhængig af narko. Og endelig er der de kursiverede passager, som er livet sammen med oldeforældrene:

"Som en skibsmast stod oldefar i børnehavens døråbning, hvor han knagede mit navn, og jeg vendte mig bagud og halsede ind i hans stof som en skibbruden, der endelige havde opdaget land, og greb fat om hænderne med de nedslidte årer".

Nogle steder bliver det lidt forvirrende, fordi der er så mange spring. Desuden må jeg da indrømme, at jeg undervejs spekulerer på, om ikke det er lidt synd for den kvinde, der her udstilles i al sin misbrugselendighed.

Ikke desto mindre er det en gribende og trods alt også medfølende fortælling. Det fremgår af romanens omslag, at Nicklas Buch i dag læser teologi på Aarhus Universitet, men at han både kan se sig selv som præst og forfatter. Begge dele er jo helt klart en mulighed, og forfattertalentet kan man i hvert fald ikke være i tvivl om.

Nicklas Buch: "Pillerne får mors øjne til at nærme sig gulvet". 194 sider. 199,95 kroner. (Gyldendal)

Udk. 13.09.2019

4 af 6 stjerner