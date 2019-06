Socialdemokratiet skal stå fast og redde livet i provinsen

På kant: Enhedslisten er et parti, der stort set kun får stemmer i de større byer rundt om i Danmark.

Set i det lys er det måske heller ikke så mærkeligt, at partiet i de langstrakte forhandlinger om en rød regering har smidt et forslag på bordet, som sikkert vil blive vældig populært i mange af de store byer, men som kan blive en katastrofe for folk i provinsen. I hvert fald den del af befolkningen, der er afhængig af deres bil for at kunne passe deres arbejde.

I forsøget på at ville gøre noget godt for miljøet har Enhedslisten nemlig fundet frem til, at det i fremtiden skal være markant dyrere at køre i bil. Partiet vil indføre det såkaldte "roadpricing", der eksempelvis vil betyde, at man skal betale 1,25 kroner pr kilometer man kører i byerne, 50 øre pr kilometer man kører på motorvej og 10 øre på øvrige veje.

Hvis man bor i en mindre by i provinsen og skal køre cirka 80 kilometer for eksempelvis at komme på arbejde i Aarhus, vil det let kunne betyde en merudgift om året på omkring 20.000 kroner. Næppe noget mange børnefamilier med stramt budget kan klare.

Enhedslisten forsvarer sig med, at folk enten bare kan anskaffe sig en elbil eller køre med offentlig transport. Men rigtig mange har ikke råd til at anskaffe sig en dyr elbil, og det med den offentlige transport viser bare igen, at Enhedslisten kun tænker på folk i storbyerne, hvor den slags fungerer. Mange steder i provinsen er offentlig transport en joke og umulig at bruge, hvis man har langt til arbejde.

Socialdemokratiet har en gang før brændt fingrene alvorligt på et tilsvarende forslag. Vi må håbe, at Mette Frederiksen husker forgængerens fadæse og står fast, så Enhedslistens tåbelige forslag endegyldigt begraves og folk i provinsen ikke tvinges fra hus og hjem af et parti, der kun tænker på folk i storbyerne.