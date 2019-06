Socialdemokratiet red mod magten på en trækvind

Det sidder dybt i socialdemokraterne, at sidst de kom til magten, var det ved at betale en høj pris til Radikale. Det lagde i den grad en dæmper på festen onsdag aften.

Sjældent har en sikker kurs mod sejr udløst så stort et "meh ...", som da de første exitpolls og stemmeoptællinger begyndte at sive ind i Fællessalen på Christiansborg, hvor Socialdemokraterne holdt den valgfest, der trods alt endte med et knald, da resultatet var sikkert og deres partiformand og med stor sikkerhed kommende statsminister ankom.

Mette Frederiksen trådte ind på Christiansborg klokken 12 minutter over midnat, og fem minutter senere havde hun kæmpet sig gennem masserne og til talerstolen, mens salens DSU'ere igen og igen råbte det kampråb, de har råbt valgkampen igennem:

"Danmark - har brug for - en so-cial-demokratisk regering igen!"

På talerstolen sagde Mette Frederiksen det, som det var: At der var vundet en historisk stor sejr - af rød blok. Og ønskede SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet med deres flotte valg (uden at rode rundt i at det var noget at en stramning at kalde Alternativets valg for flot).

- Ja, vi gik lidt tilbage, men vi vandt et mandat og er stadig Danmarks største parti, sagde hun og fortsatte med, at nu vil Socialdemokratiet begynde at arbejde på at gøre sig fortjent igen til støtten fra de vælgere, som har forladt partiet.