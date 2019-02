Kim Hansen, der er chefkonsulent i Kolding Kommune og koordinator for SSP-samarbejdet i Kolding (samarbejdet mellem sociale myndigheder, skoler og politi, red.) sammenligner Snapchatkontoen med Umbrella-sagen, hvor flere unge mennesker er sigtet for distribution af børneporno. Kim Hansen fortæller, at personen som administrerer Koldingtingen risikerer at kunne blive sigtet for at dele børneporno, hvis vedkommende deler videoer af mindreårige.

Dette er blot et lille udpluk af det indhold, som dagligt bliver delt i snapchatgruppen Koldingtingen, der ifølge administratoren af gruppen har over 10.000 følgere i Kolding og opland.

Kolding: Et billede af tre hvide pulverstreger på et bord sammen med energidrikken Redbull og teksten "Den helt dumme" dukker op på skærmen. Med et enkelt tryk forsvinder billedet og bliver erstattet af en video med en mand og kvinde, som dyrker sex. På et andet billede ryger en person hash af en såkaldt bong - en slags hashpibe.

Snapchat er en populær billede- og videodelingstjeneste, som virker på smartphones og tablets. Appen gør det muligt at tage billeder, optage videoer og tilføje tekst og tegninger. Når man sender et billede eller en video afsted, kaldes det en "snap". Afsenderen kan selv vælge, hvor længe modtageren kan se billedet. Efter det valgte tidsrum forsvinder billedet. Det er dog muligt at tage et screenshot af en snap for at gemme billedet. Man skal være over 13 år gammel for at oprette en snapchat-konto.Firmaet bag appen fralægger sig al ansvar for det indhold, som bliver delt. Snapchat blev lanceret i 2011.

Store konsekvenser

Personen som står bag Koldingtingen har ikke ønsket at stå frem ved navn, men vedkommende har anonymt besvaret spørgsmål fra JydskeVestkysten over mail. Personen skriver, at snapchatgruppen har eksisteret i halvandet år, hvor administratoren efter at have fulgt en lignende gruppe i Aarhus ville starte noget tilsvarende.

- Jeg synes, det var et fantastisk sjovt koncept, fordi man deler billeder med folk, man bor i samme by med. Jeg tog derfor chancen og oprettede Koldingtingen uden den store tro på, at det ville lykkes at få profilen op at køre. Det viste sig dog, at jeg tog fejl, skriver administratoren i en mail og fortæller, at gruppen får omkring 50-100 nye følgere hver eneste dag.

Vedkommende fortæller også, at der er en stor del af det indhold, som folk sender, der ikke bliver delt i gruppen, fordi vedkommende vurderer det som upassende eller mærkeligt.

Alligevel kan man på gruppen stadig finde billeder af våben, afføring og stoffer.

Til dette svarer administratoren, at folk skal tænke over, hvad de sender ind. Samtidig synes administratoren, at nogle af ovennævnte ting blot illustrerer virkeligheden.