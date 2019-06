Smid forklædningen og kom i gang, A og V

Enighed: Efter et grumset valg, hvor hverken Venstre eller Socialdemokratiet kan danne regering alene, må vi bede jer om at finde sammen og danne den regering på midten af dansk politik, der gør sig uafhængig af yderfløjene. I har jo flertal med 91 mandater tilsammen.

Og så skal vinderen Mette Frederiksen - og ikke Lars Løkke - selvfølgelig stå i spidsen for en sådan regering.

Egentlig er Venstre og Socialdemokratiet de to partier, der ligger tættest på hinanden. Efter Socialdemokratiets erkendelse af, at der må ske noget på immigrationsfronten, er der jo ikke de store forskelle. Begge partier vil gøre noget for klimaet, for velfærd og sundhed, for en ændring af pensionsalderen, for EU og for udkants-Danmark.

Der er lidt uenighed om nedlæggelse af regionerne eller ej, og hvordan en nødvendig højere pensionsalder skal tackles.

Den ene må file lidt af her og den anden der, ellers kommer vi ikke videre. Det er kompromisets kunst, I skal udføre og vise, at I magte det. Så I løsriver jer fra fløjenes bastante krav om at slække eller stramme på især integrationsproblemerne, der vel lige i øjeblikket ligger lige der, hvor hovedparten af Danmarks befolkning ønsker det.

Smid den camouflagekampdragt og kom i gang.