Småt men godt: Ungt par bygger nyt hjem på 17,5 kvadratmeter

Ved siden af parrets lille, lyseblå træhus på bare 17,5 kvadratmeter, er der ved at blive bygget et andet lille hus. En udtjent speakerboks fra en væddeløbsbane kommer nu til ære og værdighed som en bolig i Grobund.

- Vi begyndte 4. april. Hen over sommeren lå det stille, men nu er vi begyndt at gøre huset færdigt, siger Jonas Hagen Høj.

Projektet er bygget op omkring en 10.000 kvadratmeter stor fabriksbygning, og det her Jonas Hagen Høj er på vej ind for at hente planker til sit lille hus.

EBELTOFT: Der dufter af træ i den store hal. I den ene ende går en mand og arbejder på et træskelet til et hus. Et andet sted i hallen ligger en stor stak planker ved siden af en gammel cirkusvogn.

I april 2018 købte en fond fabriksbygningerne på færgehavnen i Ebeltoft, der tidligere husede stålfabrikken Tata Steel, for 7,6 millioner kroner.Størstedelen af beløbet kom fra de godt 110 medlemmer, der havde indskudt 50.000 kroner i projektet Grobund. Til gengæld får de brugsret til fabrikken og ret til at købe en byggegrund. Det er fonden, der ejer fabrikken og jorden. Fonden låner jorden ud til en forening, og foreningens medlemmer køber råderet - ikke ejendomsret - når de bygger en bolig. Fabriksbygningen på 10.000 kvadratmeter skal danne rammen om det bæredygtige iværksætter- og levefællesskab Grobund. Idémanden bag Grobund er Steen Møller, der er grundlægger af Friland i Feldballe. Det er tanken, at boligerne i Grobund skal være helt uden tilslutning til elnettet, vandforsyningen og kloaknettet. Desuden skal der være plads til økologisk landbrug, produktionsvirksomheder, bæredygtigt fiskeri og kulturliv.

- Brædderne har vi fået gratis. De havde fået lidt fugt, og skulle derfor smides ud. Pladerne er kun blevet brugt én gang på en messe. Vinduerne har vi pillet ned fra et hus. Yderbeklædningen er købt af et nedrivningsfirma, remser Jonas Hagen Høj op, mens han tilfreds peger rundt i rummet.

De små huse er flytbare, de er ikke bygget på et jordfast fundament, og så er de selvforsynende med vand, varme og el via regnopsamlere og solceller, så de skal ikke kobles til hverken elnet, kloaknet eller vandforsyning.

Solveig Fries og Jonas Hagen Høj er flyttet fra Esbjerg til Ebeltoft for at være en del af det bæredygtige fællesskab, Grobund. - Her kan man se, hvordan verden også kan se ud. For mig handler det meget om klima og om at have et ordentligt liv, siger Jonas Hagen Høj, 27 år. Foto: Flemming Krogh

Klimaet er nummer et

Det var tanken om at leve mere bæredygtigt, der fik de to unge nybyggere til at flytte fra Esbjerg til Ebeltoft.

Jonas Hagen Høj så et opslag på Facebook, hvor Steen Møller, idémanden bag Grobund, fortalte om projektet, og de meldte sig ind i foreningen.

- Steen Møller er en god mand. Hans værdier kan jeg ikke være mere enig i. Det er nu to år siden, at vi meldte os ind, siger Solveig Fries.

I Esbjerg havde de boet i et kolonihavehus i tre år, så de var vant til små forhold.

- Vi var blevet trætte af at betale husleje hver måned i en lejelejlighed, så vi købte en kolonihave og fandt ud af, at der var fordele ved at leve et mere simpelt liv. Det frigav tid og penge. Men det er sjovt at eje sit eget hus nu, siger Solveig Fries, der er uddannet fysioterapeut og arbejder på det lokale plejehjem, mens Jonas Hagen Høj arbejder på brandstationen i Ebeltoft.

Der er mange gode grunde til at gå ind i et projekt som Grobund, mener de; det er en alternativ livsstil og mere miljøvenlig boform. Økonomien i huset gør, at man ikke tvunget er tvunget til at gå på arbejde hver dag og betyder, at de to unge på 27 år ikke har været nødt til at gældsætte sig.

- Men for mig er klimaproblemer nummer et. Det burde være åbenlyst for alle, siger Jonas Hagen Høj, mens Solveig Fries nikker.