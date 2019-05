Skru ned for arrogancen i Lindholm - vi jyder er jo heller ikke glade for center

Arrogant: Et svar til Joachim Brix-Hansen, Alliancen mod udrejsecenter Lindholm. I dit indlæg i avisen Danmark 29. maj, hvor der argumenteres mod placeringen af udrejsecenter for kriminelle på Lindholm, konstaterer du, at Kærshovedgård nok er det mest øde sted i Danmark, man kan finde. At personalet har nogenlunde styr på dem, der bor der. At der er seks-syv km til den nærmeste by, Bording. Og at der er et relativt få antal kriminelle udviste flygtninge.

Det er en lidt arrogant tilgangsvinkel til det, synes jeg. Så her er lidt faktatjek til dig:

Isenvad ligger i samme afstand til Kærshovedgård som Kalvehave gør til Lindholm. Der er 658 beboere i Isenva, mod 601 i Kalvehave. Altså er Isenvad ca. ti pct. større end Kalvehave.

Personalet har ikke styr på de udlændinge, der bor på Kærshovedgård. Tallene viser desværre, at der er grobund for frygten - der er rejst over 85 sigtelser mod beboerne - fra butikstyveri over hærværk til vold og stoffer. Og det er blot på to et halvt år - og kun de anmeldte sager.

Vi jyder har allerede taget de fleste beboere fra Sandholm. Det vil vel være fair at fordele opgaverne lidt mere ud?

Der er i dag ca. 75 udlændinge på tålt ophold i Danmark. Hele formålet med at "opbevare" dem på lokationer, der er gemt af vejen, er at gøre deres tålte ophold utåleligt - så de rejser af egen fri vilje (udlændingeministerens egne ord). Mange af dem, der bor på Kærshovedgård, vil ikke rejse hjem. Hertil kommer de mange "almindelige" kriminelle flygtninge, som har fået afslag på asyl.

Jeg kan godt forstå, at I som beboere i Kalvehave ikke ønsker kriminelle flygtninge i jeres baghave. Det er der såmænd ikke nogen, der gør. Heller ikke os i Jylland, om man så bor i Tørring, Isenvad, Tønder, Bording, Ikast, Holstebro eller Aalborg. Jeg synes ikke personligt, at signalværdien i en "fængsels-ø" er indbydende - vækker minder om Nelson Mandela på Robben Island. Men skal der vælges mellem to onder, finder jeg det absolut mest praktisk at anbringe de 75 udlændinge på tålt ophold et sted, hvor de ikke bare kan gå ud og ind, som det passer dem. Og her er øen Lindholm absolut en passende mulighed. Vi kan ikke fængsle dem, da de ikke har modtaget en fængselsdom i Danmark.

Det er så op til vores politikere at sikre, at de udlændinge, der skal ind at handle eller andet, bliver passende mandsopdækket, mens det sker. Så slipper man for voldsepisoder, som de bl.a. har været udsat for i Bording.