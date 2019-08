Problemer med Skats kuldsejlede inddrivelsessystem EFI betyder, at flere tusinde forældre står uden de børnebidrag, som de har ret til at få fra den anden forælder. - Det er utroligt uheldigt, for det går ud over børnene, siger socialrådgiver Nanna Boysen fra Mødrehjælpen om den manglende inddrivelse. Modelfoto: Colourbox