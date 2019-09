Hvis vi ikke fik andet ud af Donald Trumps klodsede forsøg på at købe Grønland, så kom vi da i det mindste i tanker om, at Grønland findes, og at vi er en del af et slags fællesskab.

Præcis, hvad fællesskabet går ud på, er det nok de færreste af os, der kan redegøre for i detaljer. Personligt stammer det meste af min viden om grønlænderne fra geografitimernes knitrende 16 millimeter filmspoler, hvor de sprang rundt på indlandsisen iført kamikker og isbjørnebukser og sælskindsanorakker. Seje gutter, der kunne skyde med harpun og vende kajakken i iskoldt vand.

Resten af min erfaring med det stolte fangerfolk stammer storbyernes bænke, hvor grønlænderne samles i flokke, der ikke ser ud til at kunne vende en kajak. Ikke en gang ved fælles hjælp.

Desværre er det sidste billede det, som har bidt sig fast i den nuværende skoleungdom, viser en undersøgelse som blev offentliggjort i denne uge.

I undersøgelsen, der er lavet for Undervisningsministeriet af Epinion, har man spurgt 590 elever fra 9. klasse og 3. g om deres forhold til Grønland. Omkring halvdelen af eleverne angav, at de i høj grad eller i nogen grad associerer ordene "sjuskede" og "misbrugere" med grønlændere. 40 procent svarede oven i købet, at de føler "lille" eller slet "ingen" samhørighed med det grønlandske folk.

Det er selvfølgelig ikke godt nyt for Rigsfællesskabet, og undersøgelsen affødte da også hurtigt en stribe forslag til, hvordan vi kunne lave den fordom om. For eksempel mente undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at der skulle tilskud til, så flere kunne komme på studietur til Grønland, og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mente, at Grønland skulle på skoleskemaet.

Men kunne man også bare tage fat i fakta. Grønlændernes ry som sjuskede misbrugere og grønlænderstive - som der står i Nudansk ordbog - er faktisk ufortjent. I hvert fald, hvis man sammenligner med danskerne. Statistikken viser, at danskere over 14 år i gennemsnit drikker 9,4 liter alkohol, mens det i Grønland begrænser sig til 8,4 liter per person over 14.

Af Epinions undersøgelse fremgår det da også, at det er blandt de elever, der har mindst viden om grønlænderne, at de største fordomme trives bedst. Så måske er det på tide at få skiftet det noget nedsættende ord "grønlænderstiv" ud med noget andet. Nudansk ordbog har heldigvis et bud. Under forslag til synonymer for "stærkt beruset af alkohol" står der for eksempel "svenskerstiv".