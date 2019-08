Sjældent har en undskyldning været så velanbragt

På kant: Mette Frederiksen sagde tirsdag - endelig - undskyld til Godhavnsdrengene og andre misrøgtede børnehjemsbørn.

Et mørkt kapitel i børneforsorgen blev rullet op med tilblivelsen af Godhavnsrapporten og det store forskningsarbejde, som forsorgsmuseet i Svendborg har gjort for at dokumentere børnehjemsbørnenes vilkår over en 30-årig periode fra midt i 1940'erne til midten af 1970'erne. De børn, der trængte allermest til beskyttelse og omsorg, blev i perioden misbrugt, misrøgtet og nedbrudt på skændigste vis.

En undskyldning er intet værd uden anger, og det kunne man bruge som argument for, at man ikke kan undskylde andres ugerninger begået i fortiden. Men somme tider - og navnlig i denne sag - må politik og principielle diskussioner vige for det, som Mette Frederiksen selv kaldte "det eneste rigtige at gøre".

Den følelsesmæssige betydning af en officiel undskyldning, som de tidligere børnehjemsbørn har givet udtryk for - og som også kom til udtryk ved ceremonien på Marienborg - bør få alle indvendinger til at forstumme.

Når undskyldningen gives på vegne af statens politiske chef, som Mette Frederiksen er, mener jeg, at der følger anger med. I hvert fald mestrede statsministeren at give en meget ægte undskyldning til en gruppe mennesker, der som børn har betalt den højeste pris med skyld, skam og ødelagte liv. De tidligere børnehjemsbørn fik oprejsning i erkendelsen fra Frederiksen: "Staten svigtede jer; vi anerkender, hvad I var udsat for - og vi undskylder.

Når en undskyldning er så efterspurgt og velanbragt som den i tirsdags, giver den i høj grad mening. Tak, Mette Frederiksen.