Sundhedsreform fokuserer især på kræftramte og glemmer den største folkesygdom, mener Bedre Psykiatri og Sind. De to patient- og pårørendeforeninger kritiserer regeringens reform for at overse 30.000 børn med psykiske problemer.

- Man glemmer psykiatrien i udspillet. Der står ikke en skid om specialsygeplejersker i psykiatri, specialuddannelse af psykologer eller om et øget optag af psykiatere. Man lavede en psykiatriplan og troede, at så var den ged barberet, men planen lukkede ikke engang hullet, siger Knud Aarup.

Hver fjerde henvendelse i almen praksis handler om mental sundhed, men det glemmer regeringen ifølge foreningen Sind og Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende. Formanden for Bedre Psykiatri, Knud Aarup, hæfter sig ved, at psykisk sygdom først blev nævnt 24 minutter inde i regeringens pressemøde fredag, og planen, der skal ruste sundhedsvæsenets ansatte til at føre reformen ud i livet, nævner kun uddannelse af sosu-assistenter i at håndtere demente.

100 stillinger

Bedre Psykiatri ønsker eksempelvis, at psykiaterne på sygehusene bliver frigjort fra administration, så de kan koncentrere sig om at behandle patienter - her kan man frigøre 100 stillinger, mener foreningen - og forældre skal have mulighed for at ringe direkte til kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivninger med bekymringer om deres børn. Knud Aarup hæfter sig ved, at kræft som sygdom har fået meget opmærksomhed i udspillet til sundhedsreformen, selv om psykiske sygdomme er den største folkesygdom. Det vil han også påpege, når Bedre Psykiatri bliver inviteret til møde hos sundhedsministeren, socialministeren og finansministeren for at blive hørt om sundhedsreformen.

- Vi vil gøre dem opmærksom på, at man lige stå stille vandrer uden om den største folkesygdom. Der er 700 kræftramte børn i Danmark, men over 30.000 børn med psykiatriske lidelser, og vi kan simpelthen ikke forstå, hvordan en så stor og vigtig gruppe kan falde uden for udspillet - det er ikke rimeligt, fastslår Knud Aarup.

- Hvad håber du at få ud af mødet med ministrene?

- At vi kan få genoptaget forsøget på at lave en psykiatriplan, så der om 10 år er ligestilling mellem fysisk og psykisk sygdom. Vi får ikke 2,5 milliard kroner til at genoprette psykiatrien, men vi er kommet et stort skridt, hvis vi bare kan få en politisk indikation om, at man vil stille fysisk og psykisk sygdom lige, siger Knud Aarup.

Også foreningen Sind savner et bud på, hvordan sundhedsreformen vil håndtere psykiske sygdomme - herunder også borgere med et misbrug og en psykisk lidelse. Formanden for Sind, Knud Christensen, noterer, at mennesker med angst og depression ifølge udspillet i større omfang skal behandles i kommunerne.

- Men der er ikke rigtigt nogen til at løse opgaven. Jeg er ikke overbevist om, at de 21 sundhedsfællesskaber vil være i stand til at løfte psykiatrien. De kunne godt, men udspillet fortæller ikke, hvordan man forestiller sig, at det skal gøres, siger Knud Christensen.