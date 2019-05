Siger nej til EU: Hønge dropper 20.000 vælgere

Karsten Hønge sikrede sig klart SF's andet mandat til Europa-Parlamentet. Problemet er, at han slet ikke vil til Bruxelles. Derfor kaster han 19.687 personlige stemmer over rælingen og lader i stedet mandatet gå til Kira Marie Peter-Hansen, der blot fik tredjeflest stemmer. - Jeg er ikke så stolt af det, siger han.

- Jeg skal vel starte med at ønske tillykke med valget?

- Ja ... det er rigtigt ... jeg var da glad for de mennesker, der stemte på mig. Men resultatet bliver, at jeg stiller op til folketingsvalget og prøver at få genvalg der, og så går pladsen videre, siger Karsten Hønge.

- Hvorfor det?

- Altså. SF's enorme fremgang kom bag på os. Det var simpelthen ikke noget, jeg havde kalkuleret med. Nu ser vi frem til et kommende folketing med megen splittelse. Der vil være et noget oprørt hav, hvor det vil være godt at have en som mig til at sikre SF størst mulig indflydelse over for en socialdemokratisk regering.

- Det lyder som om, det aldrig var meningen, at du skulle vælges til parlamentet?

- Altså, man kan sige, at da jeg stillede op for et år siden, var overvejelsen, hvordan SF kunne bevare vores ene mandat i parlamentet. Min opgave var at være hjælperytter til Margrete Auken for at få hende på podiet. Men nu er vi så heldige, at vi har en fantastisk grøn stjerne på venstrefløjens himmel i Kira Marie Peter-Hansen. Vi får givet hende en platform, og det er jeg meget tryg ved.

- Er det bedre for SF at få hende til Europa?

- Vi har brugt dagen på en meget grundig dialog om, hvad der er bedst for SF. Det var en vanskelig beslutning.

- Burde det ikke være op til vælgerne at beslutte hvem fra stemmesedlen, der skal i parlamentet, og ikke en håndfuld SF-ledere i et lukket rum på Christiansborg?

- Jo, men vi har det samme problem 5. juni, hvor jeg er stillet op til folketingsvalget. Den liste kan jeg ikke komme af. Det er et dilemma.

- Ved folketingsvalget har du en mulighed for at fortælle vælgerne - inden de stemmer - at du blev valgt til parlamentet, og så kan de sætte krydset på et oplyst grundlag. Det kunne de ikke i søndags.

- Åhr, det er nu ikke helt rigtigt. Jeg har sagt, at Folketinget har første prioritet for mig.

- Du har sagt, at beslutningen først ville blive truffet efter valget, og at det var SF's ledelse - som du selv er en del af - der skulle træffe den.

- Man kan muligvis sige, at jeg ikke har været helt klar i mælet i alle landsmedier. Det er ikke optimalt. Jeg kan godt forstå, at nogle siger "ahr, come on, det er sgu ikke til topkarakter, Hønge!"

- Jeg tænker, at der er i hvert fald er 19.687 vælgere, der ikke synes, det er til topkarakter.

- Det tror jeg ikke er helt rigtigt. Jeg har fået mange henvendelser fra folk, der siger, at de har brevstemt på mig til begge valg.

- Du har en valgplakat, hvor der står "ikke mere pis - tid til klar tale". Hvordan synes du selv, det går med det?

- Jeg synes, jeg giver dig ærlige svar.

- Før valget søndag sagde du ikke: Jeg vil ikke til Bruxelles.

- Ved du hvad, jeg vil ikke krybe udenom og komme med dårlige undskyldninger. Jeg kan godt forstå, hvis nogle folk er mugne.

- Var det en god strategi at sætte dig på listen som nummer to, når det aldrig var meningen, at du skulle vælges? Kan man tillade sig det over for vælgerne?

- Der har været opstillet 130 kandidater. Det er ikke alle, der forventer at blive valgt. Kira har også et stærkt mandat fra vælgerne. Havde hun kun fået 100 stemmer, ville jeg ikke kunne gøre det her. Der er en grænse, jeg kan bare ikke sige helt, hvor den går.

- Kan du huske kommunalvalget i 2006, hvor filminstruktøreren Charlotte Sachs Bostrup stillede op for Radikale i Gentofte? Hun ville bare hjælpe partiet, men ikke vælges. Hun endte med at blive valgt og flyttede så sin adresse ud af kommunen for at slippe for at leve op til borgernes valg. Hvad synes du om det?

- Jamen, det er jo ikke optimalt. Alt andet ville være dårlige undskyldninger og pølsesnak. Jeg er ikke så stolt af det, det er endt med.

- Hvad er din besked til de 19.687 vælgere - skal de stemme på dig ved næste valg også?

- Det handler ikke så meget om mig som person. Det handler om holdninger. Det synes jeg. Det handler om holdet, om SF.

- Er det korte af det lange, at du i denne sag har problemer med at leve op til dit valgslogan "ikke mere pis - tid til klar tale?"

- Jeg synes, jeg taler ud fra hjertet. Det tror jeg faktisk, at jeg gør.

- Kommer du til at stille op til parlamentet igen?

- Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg skal børste håret tilbage, løfte blikket og repræsentere de fynske vælgere bedst muligt i Folketinget. Det må være min opgave.

- Og kan de være sikre på, at du bruger dit mandat, hvis du bliver valgt?

- 100 procent.