Selvfølgelig kan man være minister og gravid

Forstokket: En gravid kvinde, der takker ja til en ministerpost kan fortsat skabe overskrifter og forargelse.

Det mediepostyr havde jeg set ikke set komme. Naivt - måske - men ærlig talt - der er altså ikke første gang i Danmarks historien, at en kommende forældre bliver tilbudt en ministerpost. Både Astrid Kragh og Ulla Tørnæs har prøvet det og mon ikke også en enkelt kommende far har sagt ja til en ministerpost uden, at det har vagt opmærksomhed?

Lad nu dette være sidste gang, at vi skal bruge medietid på det spørgsmål. For hver gang der skabes usikkerhed om, hvad kommende forældre på topposter kan tillade sig, sætter det en dagsorden i resten af samfundet.

Vi kommer til at vogte på hinanden. Pludselig bliver det legalt at sætte spørgsmål ved andre menneskers ret til bestemte jobs, når de skal være forældre.

Så alle kvinder og mænd, der ved, at I skal være forældre og også ønsker et job, som I brænder for. Stå ved jeres valg, både før og efter. Skulle I erfare, at I må vælge om så husk: Man taber ikke ansigt ved at opdage nye sider af sig selv. Man er ikke en dårlig forælder, fordi man tager imod et ønskejob og man er ikke en dårlig medarbejder, hvis man takker nej. Husk, at medierne lever af at sælge overskrifter. De sociale medier kan lynhurtig blive en gabestok. Sæt din egen dagsorden. Vær dig selv og søg støtte og vejledning hos folk du stoler på. Blokér de personer på de sociale medier, som spreder dårlig energi om dig.

Og kast dig så ud i livet. Kvinde og mand, enlig eller gift, ung eller knap så ung. Man lever vistnok kun en gang, så grib de chancer livet giver. Giv støtte og opbakning til andre. Held og lykke med børn og job.