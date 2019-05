Se statsminister-duel live: Mette Frederiksen og Lars Løkke mødes ansigt til ansigt for kun anden gang

Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) mødes i en direkte duel arrangeret af JydskeVestkysten på Folkehjem i Aabenraa. Følg debatten live her på siden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og S-formand Mette Frederiksen mødes onsdag eftermiddag klokken 14 i en opsigtsvækkende duel på Folkehjem i Aabenraa.

Det er kun anden gang, de to statsministerkandidater mødes ansigt til ansigt i en direkte duel under valgkampen.

Følg live-sendingen fra debatten her, og bliv klogere på, hvad de to mest sandsynlige kandidater til statsministerposten mener om blandt andet forholdet mellem land og by, sundhed og økonomi.

Arrangementet er en del af en lang række læserarrangementer, som JydskeVestkysten arrangerer under navnet JV Direkte og modereres af avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding.

Duellen er sandsynligvis én ud af tre dueller mellem de to statsministerkandidater og har derfor tiltrukket sig massiv opmærksomhed fra de landsdækkende medier. De 250 pladser til arrangementet, som er forbeholdt JydskeVestkystens abonnenter, blev udsolgt på omkring et døgn.