Se billederne: Enorme badedyr kører rundt i det danske sommerland

Når man kører rundt i det danske sommerland i 25-30 graders varme, kan man måske blive i tvivl, om man har fået hedeslag, når man ser en kæmpestor pink flamingo eller en enhjørning på en trailer eller på taget af en bil.

Men bare rolig, det er ikke varmen, der gør, at man ser syner. Den er god nok.

Kæmpe badedyr fragtes i disse dage rundt omkring i Danmark.

Fredag har JydskeVestkysten modtaget flere billeder på Facebook af kæmpestore badedyr, efter avisen bragte en artikel om en stor, pink flamingo.

En gruppe unge fra Aabenraa har købt den store flamingo med plads til 10 personer, og den er de seneste par dage set ved flere strande i Aabenraa. Og så er den også set på flere sønderjyske veje, når den er blevet fragtet til og fra stranden.

Det har fået adskillige læsere til at kommentere artiklen på Facebook og sende billeder af flere store badedyr, som fragtes rundt i Danmark i hedebølge-dagene.

Der er altså flere kæmpe flamingoer, der fragtes rundt på trailere eller på taget af biler i det danske land. Også enorme badedyr i form af enhjørninger og badeænder fragtes i disse dage til og fra strande på forskellig vis.

Noget tyder på, at der måske vil komme endnu flere. Flere læsere kommenterer artiklen med "sådan en må vi have", " vi har traileren! Ska' vi også ha' fuglen? " og "skal vi have sådan en med på ferie?".