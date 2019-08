Se Danmark: Vingeskudt nationalsymbol

Dybbøl: Dybbøl Mølle uden for Sønderborg fik onsdag morgen fjernet vingerne, som skal erstattes af et helt nyt sæt. Det er led i en restaurering forud for næste års fejring af, at det er 100 år siden genforeningen. Foto: Timo Battefeld

Som læsernes øjne i den jyske og fynske virkelighed, er avisens fotografer hver dag på farten for at fortælle historier i billeder. Se nogle af deres bedste skud i dette daglige fotogalleri.

Dybbøl: Efter 40 år i sol, sne, regn og rusk er vingerne på Dybbøl Mølle ved at have passeret sidste salgsdag. Derfor skal de nu skiftes, så nationalsymbolet fortsat kan knejse over Dybbøl Banke. Fotojournalist Timo Battefeld kiggede forbi, da arbejdet startede, og kom hjem med en smuk billedserie fra begivenheden.

Kolding: I anledning af Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års fødselsdag har Forsvaret og Flyvevåbnet malet et af deres F-16 kampfly i rødt og hvidt. I søndags var den rød hvide kampflyver atter på himlen sammen med en legekammerat, her over Kolding stadion, hvor publikum til Koldings 1 divisions kamp imod Hvidovre, kunne få et glimt af Dannebrog på den sommer-blå himmel Foto: Michael Svenningsen

Vejle: Ungdomsafdelingen hos Vejle FC er blevet dobbelt så stor på bare et år. Sidste år var der 65 spillere, nu er der 130. Forleden var der fodboldskole, og det kunne kun lade sig gøre, fordi der er kommet så mange medlemmer. Foto: Søren E. Alwan

Holstebro: "Det perfekte er blevet det nye normale", oplever 19-årige Camilla, der lod sig presse så meget af forventningerne til dét at være ung, at hun måtte have hjælp af en professionel. Hun har haft svært ved at leve op til de især mange sociale normer, der er til unge i dag. Camilla søgte og fik hjælp af Holstebro Kommunes anonyme psykologlinje. Foto: Morten Stricker

Stråsø: VM i mountainbike orientering afvikles bl.a. på en 40 kilometerlang rute i Stråsø Plantage. Foto: Johan Gadegaard