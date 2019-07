Se Danmark: Vilde heste hygger sig i morgendisen

Livet, som det leves i Danmark vest for Storebælt, dokumenteres hver dag af avisens fotografer. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Bredballe: En flok vildheste har siden foråret hygget sig i det smukke område omkring Tirsbæk Bakker. Fotojournalist Mette Mørk var forbi de ti dyr en tidlig morgen, og kom hjem med en stemningsfuld historie om flokken, som består af to hingste, tre voksne avlshopper, ungheste og et nyt føl, som blev født denne sommer.

Videbæk: På Momhøje naturcente i Fjelstervang står svævebanen står ikke stille et øjeblik, for hver gang en flytter sig, står en anden klar til at tage en tur. Foto: Mads Dalegaard.