Kolding: En skæv havefest og et organiseret kaos. Sådan betegner en af de 400 deltagere festivalen Det Gyldne Liv, som for fjerde år giver plads til undergrundsmusik og meget andet i Kolding. Fotojournalist Søren E. Alwan var forbi og tog læserne med på en skæv tur gennem festivalen .

Rømø: Børnene gjorde et ivrigt forsøg for at vinde i snegle-dysten, da Naturcenter Tønnisgård arrangerede vadehavsekspedition for børn. Foto: Claus Thorsted