Se Danmark: Udelivet fejret bag vinduer

Hver dag er avisens fotografer på farten for at fortælle historier om livet i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Fredericia: Børnenes arbejde med bl.a. blomster og insekthoteller blev tirsdag belønnet med et grønt flag fra Friluftsrådet, som blev hejst over daginstitutionen Eventyrhuset i Fredericia. Vejret var lige til den våde side, da flaget skulle overrækkes, så af hensyn til til de indbudte gæster blev det gjort indendørs. Derfor måtte Eventyrhusets naturbørn følge det grønne flage stige til tops gennem vinduerne. Pressefotograf Peter Leth-Larsen trodsede elementernes rasen og kom hjem med dette fantastiske billede fra den store dag.

Tønder: Lavtflyvende skarv over Vidå. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Seest: Som en del af Naturens Dag i Hylkedalen tilbød Christina Meinert skovmeditation. Lene Freiesleben Hansen var med på den første tur i skoven. Da Lene ville sætte sig i skovbunden med ryggen mod et træ, måtte hun først lige flytte en tudse. Christina opfordrede hende til at mærke, at hun var forbundet med træet, havde adgang til træets rodnet og kunne trække på træets energi. Foto: Morten Pape

Holmsland: Elektriske stære i Naturens Rige. Sidste stop før sort sol over Bagges Dæmning, hvor stærene her i sensommeren plejer at have nattesæde i rørskæret. Og som pit stop er den nye transformatorstation ved Søndervig Landevej et fint sted til lige at få summet og snakket færdig inden turen til fjorden.

Holstebro: Black Box Dance Companys nyeste ballet, A Space In The Dark, bygget over seks numre af David Bowie, har verdenspremiere i Holstebro den 13. september. Danserne øver nu på selve scenen, hvor de sidste ting rettes til. Foto: Morten Stricker