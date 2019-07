Se Danmark: Trin for trin i billeder

Hver dag er en dag i historien, og avisens fotografer får foreviget et lille stykke af af den i deres billeder. Vest for Storebælt er de med til store og små øjeblikke. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

De indeholder alle varmelegemer. Avisens fotograf Mette Mørk har været med rundt i produktionen og fulgt produktionen af varmelegemer trin for trin.

Svendborg: Naturames hunhasselmus har været tidligt ude og fik i pinsen et kuld unger. Snart er de klar til at blive vist frem for gæsterne. Foto: Katrine Becher Damkjær