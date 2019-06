Se Danmark: Træning med alle sanser

Balle: Balle Børnehave arbejder målrettet med at træne børnenes motorik. Derfor har de to gange om ugen sansemotoriktræning, hvor de laver forskellige øvelser. Sansemotoriktræning har nemlig vist sig at have meget gavnlig virkning i forhold til børns indlæring mm. Foto: Yilmaz Polat