Se Danmark: Træfsikker MC-tradition

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer hver dag på farten for at fortælle historier med deres kameraer. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Nordals: Bizarre konkurrencer, hygge og godt med musik og drikkelse satte for 40. gang sit præg på Havnbjerg. Byen på Nordals var for 40. gang vært for Alstræf, hvor motorcykelklubber fra Danmark og Tyskland mødes. Med var også fotojournalist Timo Battefeld, som kom hjem med en fuldtræffer af en fotoreportage fra de glade dage .

Haderslev: Kunstnere og frivillige begyndte fredag opbygningen af en kæmpe tape-installation, der er så stor, at folk kan gå rundt i den. Værket bliver afsløret den 23. august under Trekants-festugen. Foto: Jacob Schultz

Fredericia: Tusindvis af mennesker myldrede ned til havnen i Fredericia for at tage afsked med Disneys krydstogtskib "Magic". Og skibets gæster blev sendt afsted med manér med afskedskoncert og kanonsalut. Skibet svarede høfligt ved at spille de første toner fra "Når du ser et stjerneskud" med signalhornet da det lagde fra kaj. Foto: Peter Leth-Larsen