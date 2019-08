De er læsernes øjenvidner, når de med deres klaprende kameraer og summende droner rapporterer fra livet i Danmark vest for Storebælt. Hver dag kan du se nogle af de bedste billeder fra avisens fotografer her under overskriften 'Se Danmark.'

Horsens: - Frygten kan trænes væk, men spændingen er der hver gang, jeg skal op ad en væg, jeg ikke har klaret før. Hvis man falder langt, skal man lige have det ud af kroppen igen. Man kan sige, at det både handler om at besejre væggen og sig selv, forklarer klatretalenter Annika Lorentzen. Den 15-årige pige er udtaget til junior-VM i Italien, og forleden besøgte fotojournalist Mette Mørk hende under træningen på de skrå vægge i Østjysk Klatreklub.