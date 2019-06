Svendborg: Med 6.837 personlige stemmer lykkedes det den socialdemokratiske folketingsdebutant Bjørn Brandenborg at sikre sig plads på Christiansborg. Sammen med kandidatens familie, venner og partikammerater var fotojournalist Katrine Becher Damkjær med i Bjørn Brandenborgs forældres have torsdag eftermiddag for sammen at høre valgresultatet. Her lød der et brøl af de større, da valgets resultat stod klart, og både kram og tårerne fik frit løb.