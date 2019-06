Avisens fotografer er hver dag på farten i læsernes tjeneste, for at fortælle om livet i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Sønderborg: Otte studerende på Sønderjyllands Kunstskoles Billedkunstnerisk Grundkursus sluttede forleden skoleåret af med en afgangsudstilling. Fotojournalist Timo Battefeld portrætterede eleverne sammen med deres værker - bl.a. 18-årige Sofie Viktorin Jensen, som skabte maleriagtige landskaber med sorte huller hængende over sig . Suppleret med selv at bære sorte kontaktlinser.

Nordborg: Nord-Als Musikfestival i selskab med The Minds Of 99, Go Go Berlin og Gnags. Foto: Timo Battefeld