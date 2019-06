Avisens fotografer er læsernes øjenvidner, som hver dag skildrer livet i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Fredericia: Udtjente tog har i længere tid fristet en kummerlig tilværelse på et rangerterræn i Fredericia, hvor de har været opmagasineret. Nu er det imidlertid slut. Forleden blev de sidste af 72 MR-togsæt kørt væk. Alle på nær fem er fragtet til Randers, hvor de skal skrottes. Pressefotograf Peer Leth-Larsen var forbi området for at se togkirkegården blive ryddet.

Viborg: En flittig bi opdagede, at terrassedøren stod åben, og at der i køkkenet stod et par vaser med hjemmeplukkede buketter. Bien lå derfor i fast rutefart hele eftermiddagen for at samle forråd, og først ved aftensmadstid var den færdig. Foto: Morten Dueholm

Randers: Randers Golf Klub havde oversvømmelser i bygninger og måtte lukke banen for en match på grund af fare for lynnedslag. Her ses fra venstre golftræner Malte Gjandrup Møller, chefgreenkeeper Niels Kvist Sørensen og juniorleder Henrik Knapp, i fuld gang med at feje vand væk. Foto: Annelene Petersen

Odense: Optimismen var stor og stemningen i top. Alligevel blev det ikke til en plads i Folketinget for 22-årige debutant Anne Skau Styrishave (i midten) fra Radikale Venstre. Fyns eneste radikale mandat gik til 50-årige Rasmus Helveg Petersen, der fik 3.763 personlige stemmer. Anne Skau Styrishave fik et flot valg med 2.885. Foto: Kristine Kiilerich