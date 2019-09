Se Danmark: Racerfest i rosa

Som læsernes øjenvidner rapporterer avisens fotografer hver dag om livet vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Fredericia: Der er tøjbyttemarked i det Brunnske Pakhus i Fredericia. Princippet er, at man må tage lige så mange stykker brugt tøj med hjem, som man selv afleverer. Mille og Marianne Hartvig er mor og datter. Mens de prøver ting til at tage med hjem, flyver tøj og sko henover skillevæggen mellem de to prøverum. Foto: Søren E. Alwan