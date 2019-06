Ry: Det er nærmest som at gå på vandet. Sådan beskrives SUP, stand up paddle, hvor man stående på et stort surfbræt padler sig stille gennem naturen. Journalist Anja Limkilde og pressefotograf Birgitte Carol Heiberg oplevede SUP i Søhøjlandet omkring Himmelbjerget, hvor der er mere end 170 km vand at sejle på.