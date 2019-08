Se Danmark: På kollisionskurs med lystfisker

Med kæmpestore klaprende kameraer og sans for den gode historie, er avisens fotografer hver dag på farten i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Norsminde: Hvem skal trække sig, når en kajakroer passerer en lystfisker på kysten. Det spørgsmål er højaktuelt i Norsminde, hvor en 81-årige kajakroer angiveligt blev overfaldet af en rasende lystfisker, som havde snøren ude i den smalle indsejling til fjorden. Fotojournalist Jens Thaysen havde dronen i vejret for at give læserne et overblik over situationen. Og med den smukke udsigt glemmer men måske alvoren i situationen for en stund.