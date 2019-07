Se Danmark: Når sporten dyrkes i naturen

For det gode vejr giver perfekte forhold til roerne på Vandkraftsøen, som skal udnytte at der endelig er gode forhold i det omskiftelige danske vejr. Avisens fotojournalist Morten Stricker var med, da William Åkerlund udnyttede en af de gode sommerdage, med solen i ryggen og minimal vindmodstand.

Holstebro: Mens de fleste atleter holder sommerferie og genoplader batterierne til den nye sæson, er der også dem, som går til den her i sommerferien.

Odder: Det er lettere at kombinere sport og uddannelse i USA end i Danmark, når man har store mål om at kunne leve af sin sport. Det mener Rasmus og Søren Broholt Lind, der spiller golf for deres college. Foto: Søren E. Alwan