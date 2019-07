Se Danmark: Med noget i luften

De er hele tiden på farten, avisens fotografer, som dag og nat er læsernes øjenvidner i den jyske og fynske virkelighed. Se deres bedste billeder hver dag i dette daglige fotogalleri.

RØMØ: En stor, åben sandstrand giver nogle ret unikke muligheder for det danske flyvevåben - specielt, når man har adgang til Nordeuropas største strand. Onsdag måtte badegæsterne på Rømø nemlig vige pladsen for en midlertidig landingsbane - og en af flyvevåbnets efterhånden traditionsrige træningsdage på sandet. Avisens fotograf Hans Chr. Gabelgaard var med under træningen.

Herning: En af de mange lokale udstillere er Kristian Sloth fra Lemvig. Han er dog ikke ved sine køer fredag formiddag. Det har han overladt til et par af sønnens kammerater, der er ved at uddanne sig inden for landbruget. De tager sig lige en lur sammen med køerne i en af de mange stalde, hvor gæsterne har travlt med at se de udstillede køer.- Vi forsøger lige at få en lur, så vi har et par timer i overskud. Der er landsskuefest, og det skal vi være klar til, lyder det fra de to hjælpere. Foto: Morten Stricker

Randers: Har du hørt dybe drøn og mærket vibrationer fra byggeriet på Thors Bakke, så er det fordi spunsvægge er ved at blive hamret i jorden for at holde på Thorsgade, asfalt og jord, når der skal graves ud til to bygninger og p-kælder på stedet. Foto: Mathias Fredslund Hansen