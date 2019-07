Se Danmark: Lun dukkert i det blå

Gram: Det har været en forrygende sommer for friluftsbadet i Gram. Her er vandet i bassinet opvarmet til mellem 22 og 25 grader, og det har måske lokket mange gæster til at tage netop hertil frem for at tage en lidt køligere dukkert i havet. Fotojournalist Jacob Schultz var forbi det svalende blå vand og kiggede ned under overfladen.