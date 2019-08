Se Danmark: Lilla lyng så langt øjet rækker

Avisens fotografer er hver dag på farten som læsernes øjenvidner i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Viborg: Lyngen står særligt fint i år, siges det. Fotojournalist Morten Dueholm drog ud i Ø Bakker for at se nærmere på den påstand. Sammen med en fantastisk fotoserie af det lilla landskab fra luften, kom han også hjem med en forklaring på fænomenet: Det er især frugten af flere års hårdhændet pleje af lyngen, så planterne ikke har nået at udvikle sig til store buske uden mange blomster.