Se Danmark: I fornyelse

Skrydstrup: Alfa. Sierra. Foxtrot. Alfa. Lima. Tango.

Det staver asfalt. Og det er asfalt, som der bliver snakket om på Fighter Wing Skrydstrup for tiden. Om det fonetiske alfabet bliver benyttet på arbejdspladsen, melder historien intet om, men sikkert er det, at hele hovedbanen på Fighter Wings landingsbane for tiden er ved at blive renoveret. Avisens fotograf Hans Chr. Gabelgaard var med rundt, da landingsbanen, som er 45 meter bred, blev asfalteret på samme tid. Det kræver, at syv asfaltudlæggere konstant kører side om side. Det er første gang, det sker i Danmark.