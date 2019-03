Se Danmark: Gode udsigter for udfordrede børn

Nørlem: Udsigten ud over Limfjorden er formidabel fra Opholdsstedet Fjorden. Og trods et vanskeligt udgangspunkt, er udsigten også god for stedets syv børn og unge, som er anbragt uden for deres hjem. Fotojournalist Morten Stricker besøgte sammen med journalist Lars Kamstrup opholdsstedet, som hjælper de unge mennesker videre i livet.