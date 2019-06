Se Danmark: Frederik blev første student

Svendborg: Frederik Holt Dihver Christensen, der kommer fra Ærø, blev onsdag klokken 08.48 årets første student på Svendborg Gymnasium. Hans fik et 10-tal i sin sidste eksamen i historie, hvor han havde trukket Vietnamkrigen som emne. - Historie er ikke lige mit favoritfag, indrømmede den nybagte student, men tilføjede at netop Vietnamkrigen er et af de emner, han har godt styr på. Efterfølgende gav storesøster, Amanda Holt Dihver Christensen, Frederik huen på, og så var der et stort knus fra mor, Dorte Dihver. Foto: Katrine Becher Damkjær