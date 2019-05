Se Danmark: Fotografernes bedste billeder fra maj

Hvert et lille klik fra fotografernes kameraer fastholder et lille stykke danmarkshistorie, som fortæller om livet som det folder sig ud vest for Storebælt. Redaktionen har samlet nogle af de bedste billeder fra maj i dette store fotogalleri.

Danmark: De er på farten i læsernes tjeneste, og dokumenterer hver eneste dag noget af alt det, der sker i Jylland og på Fyn. Avisens fotografer ser verden i nye vinkler og har adgang til at fortælle historier fra steder, de færreste har adgang til. Hver måned bladrer vi i fotoalbummet og kigger tilbage gennem nogle af fotografernes bedste billeder.

Odense: Tusindvis af elever og ansatte fra Odenses fire almene gymnasier mødtes traditionen tro til en festlig kappestrid om hæder og håneret ved Byens Ø. Foto: Michael Bager

Aarhus: Astrid Holck Povlsen sendte en flok balloner til vejrs i overværelse af sine forældre og 2000 menesker ved Aarhus Domkirke, da hendes tre søskende, som blev dræbt i påskens terrorangreb på Sri Lanka, blev begravet. Foto: Kim Haugaard.

Tarm: Partierne begyndte at hænge valgplakater op til EU-valget lørdag klokken 12.00 .Her fra Venstre i Tarm hvor det ikke er Abbey Road, men det er derimod Aaboulevarden i Tarm, hvor medlemmer af Venstres partiforeninger er klar til at hænge valgplakater med EU-kandidat Erik Poulsen op i lygtepælene. Foto: Jørgen Kirk

Esbjerg: 100 veteranbiler - og deres ejere - blev sat til skue på Torvet. Foto: Martin Ravn

Sønderborg: 1. maj fest i Kongevejs parken i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Horsens: Strandparken på Langelinie åbnede officielt lørdag og markerede dermed, at sommeren - trods bidende kulde - er på vej. Og Badeglade gæster fra "Komediehusets badeforening anno 1929" sørgede for, at de besøgende, der kom til åbningsfest i Strandparken på Langelinie, fik en fornemmelse af sol og sommer. Foto: Søren Gylling

Esbjerg: Gert Sandfeldt bor i Vejle og tager alle ugens syv dage til Esbjerg for at få lægeordineret heroin. På vej til klinikken bruger han ikke meget tid på at registrere, hvad der sker omkring ham. Hans krop ved, at der snart er heroin i vente, og det er her, hele hans fokus ligger. Foto: Mette Mørk

Sønderborg: 1.685 gymnaster mødes til gallashow i Skansen. Foto: Claus Thorsted

Bramming: Brammig Tennisklub er en af flere tennisklubber, der holder tennissportens som del af landsdækkende begivenhed. De har blandt andet haft stor succes med mange nye børnespillere. Foto: Martin Ravn

Sønderborg: 350 skoleelever fra 6. og 7. klasser mødes til Skole OL atletikstævne på Sønderborg Stadion. Her springer Victor Lund Walsted 3,5 meter. En præstation, han ikke er helt tilfreds med, for han har tidligere sprunget en halv meter længere. Foto: Timo Battefeld

Hvejsel: I Hvejsel Kirke var de tre konfirmander denne søndag - de er som regel ikke mange i den lille by, men de har aldrig været så få i den nuværende sognepræsts tid. Foto: Morten Pape

Søndeborg: Hotel Alsik på havnekajen slog dørene op. Foto: Timo Battefeld

Horsens: Der er godt gang i Balletskolen i Horsens. For tredje år i træk opretter Musikskolen, som varetager balletten, flere hold end året før. Foto: Morten Pape

Haderslev: Ørby 6 er et bosted for unge mennesker med udfordringer. Torsdag indviede de en sansehave med vand og stille oaser. Foto: Jacob Schultz

Kolding: Kristian Thulesen Dahl starter valgkampen i Kolding. Foto: Søren Gylling

Sønderborg: Skræddereleverne på EUC Syd bliver undervist i gammeldags syteknikker og syer Grevinde Danners robe til 1864-dagene. Foto: Timo Battefeld

Aabenraa: Den nordlige ende af gågaden var for en stund omdannet til Montmarte-marked. Foto: Timo Battefeld

Fredericia: 6. juli garden har 40 års jubilæum. Foto: Morten Pape

Vejle: Freddy Andersen er lædermand og er med i ny bog: De Danske Lædermænd. Foto: Mette Mørk

Brenderup: Middelfart Kommune lægger i år ny asfalt på 78 kilometer af de kommunale veje. Det er hårdt tiltrængt flere steder, som her på Rugårdsvej mellem Brenderup og Harndrup. Foto: Peter Leth-Larsen

Aabenraa: Jesper Thomsen. Jesper er med sine 44 år den ældste spiller på det badmintonhold i Aabenraa, som netop er rykket op i 1. division. Foto: Claus Thorsted

Sønderborg: Åndedræt og strækøvelser var grundprincipperne i søndagens lektion i Yin Yoga. Foto: Timo Battefeld Foto: Timo

Vejle: Grejsdalsløbet er et af Danmarks største motionscykelløb med cirka 3500 deltagere. Foto: Mette Mørk

JFMNORMAL - Ni partier til valgmøde på Ribe Katedralskole, reportage med fokus på hvad eleverne fik ud af det. Foto: Ludvig Dittmann

Horsens: To ældre æsler er med i bestanden af dyr i Økologiens Have. Derudover er der får, heste, geder og høns. Foto: Mette Mørk

Holstebro: Mette Frederiksen fældede ikke tåre.Men det var faretruende tæt på, da hun kom ud fra sit besøg hos Villy Toftegaard, der var en af de beboere statsministerkandidaten besøgte, under sit besøg på plejecenter Beringshaven. Inden Mette Frederiksen gik, lagde 90-årige Villy sin hånd på Mette Frederiksen kind, og kiggede hende ind i øjnene. Gennem 70 år har den tidligere tømrer været medlem af 3F. Igennem lige så lang tid har han sat sit kryds ved liste A, og nu mødte han så formanden. Foto: Morten Stricker

Særslev: Statsminister Lars Løkke Rasmussen fik både krammere og brunsviger, da han onsdag besøgte Særslev Skole. Foto: Michael Bager

Kruså: Nysgerrige naboer, forældre og både nuværende og gamle elever var med, da Fjordskolen i Kruså åbnede dørende til en rundvisning. Bl.a. Alberte og hendes mor, Anne Linnet Jessen. Foto: Timo Battefeld

Aarhus: Prinsesse Athena kører sæbekasseløb under Classic Car Race i Aarhus. Hun fik bl.a. hjælp af forældrene prins Joachim, prinsesse Marie og broderen prins Henrik. Foto: Axel Schütt

Vejle: TrekantBrand afholder dykkerøvelse i Vejle Havn lige ved siden af Fjordenhus en kold forårsmorgen, hvor vind, sol, sne og slud efter sigende gjorde det lige så behageligt at være i det 9 grader kolde vand, som at stå på havnekajen. Foto: Mette Mørk

Svendborg: Svendborgløbet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Randers: Justesens Plæne lægger traditionen tro græstæppe til fejring af sidste skoledag for Sidste skoledag for gymnasier, hf og vuc.. Foto: Annelene Petersen

Odense: En selfie med Rasmus Paludan (Stram Kurs) og andre politikere var populært, da tusindvis af mennesker lagde vejen forbi TV2's store valgfolkemøde i Odense. Foto: Michael Bager

Søgard: Det dyre legetøj blev luftet, da RC Parken på Søgårds Mark lagde græs til RC Fest Europe, og der sidste nye i radiostyrede biler, flyv og både bev vist frem. Foto: Claus Thorsted

Drostrup: Lystfiskeriets Dag ved Drostrup Sø. Foto: Martin Ravn

Fanø: Sæl på stranden. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Nordborg: Damefrokosten i Nordborg har ry for at være en fest, hvor der kan ske lidt af hvert. I år var der Butler Baby ad libitum. Foto: Claus Thorsted

Svendborg: Greven af Egeskov, Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Aleksandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg er blevet hemmeligt gift i Svendborg. Brudens mor, prinsesse Benedicte (th), som også er gudmor til greven, gør klar til at kaste ris på parret. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Vejle: Rapsmarkerne lyser op i disse uger, hvor den vigtige olieplante er i fuld flor. Foto: Yilmaz Polat

Allingåbro: Drengerøve, børnefamilier, fuldblodsrockere og motorentusiaster var med da Allingåbro Motor Festival bød på action, meget røg og endnu mere larm. På hestekræfter, dækrøg og brølende motorer fra dragracing, drifting, traktor pulling og udstilling af kromskinnende biler. Foto: Annelene Petersen

Randers: Smarteyes og Folkekirkens Nødhjælp deler briller ud til udsatte borgere i Randers. Foto: Mathias Fredslund Hansen

Frørup: Frørup Ringridning og Christiansfeld Ringridning holdt lørdag ringridningskonkurrence på sportspladsen i Frørup. Foto: Peter Leth-Larsen

Hundslund: Der er borgermøde på Hundslund Kro.Takket være diverse forsøgordninger er det muligt for borgerne at erhverve sig Hundslund Kro til en form for medborgerhus. De kan også vælge, at hytten skal jævnes med jorden. Foto: Søren E. Alwan

Esbjerg: Femina's Kvindeløb med godt 2000 deltagere i Vognsbølparken. Foto: Chresten Bergh

Fredericia: Dansequilibrium præsenterede lørdag danseforestillingen "Tempus" med 350 dansere. Danseforestillingen blev vist i et stuvende fyldt Vejle Musikteater. Dansequilibrium blev grundlagt i 1989 og tilbyder danseundervisning i alle stilarter til børn, unge og voksne. Foto: Peter Leth-Larsen

Aabenraa: Sprængning af EV3-blokken på Enstedværket. Foto: Claus Thorsted

Sdr. Omme; Private dagplejere er nogle af dem, der også skal bruge Naturrum Sdr. Omme. Det gør de i dag, som er det årlige møde med alle i hele kommunen. Foto: Martin Ravn

Skærtoft: 75-året for det amerikansk bombefly Stormy Weather styrt ved Nørreskoven blev markeret ved en højtidelighed. Præcis på tidspunktet for styrtet, fløj to F-16 fly over forsamlingen. Foto: Timo Battefeld

Sønderborg: Sidste skoledag for folkeskoleeleverne i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Skrydstrup: Onsdag eftermiddag var hundredevis af tilskuere samlet på Skrydstrup Flyvestation for at se nærmere på og høre suset fra to norske F-35 kampfly. Foto: Jacob Schultz

Ringkøbing: Ringkøbing Havn og by fotograferet med drone fra fjordsiden i den blå time. Foto:Jørgen Kirk

Lemvig: Scooterkontrol på Limfjordsskolen. Alle elever fik beslaglagt deres scootere og måtte pænt stille op i kø, mens politiet kontrollerede, om alt var lovligt. Foto: Johan Gadegaard

Viborg: Viborg FF vand 4-0 over Fremad Amager. Foto: Morten Dueholm

Haderslev: Peter Kofod (DF) siger farvel til dansk politik og skal med al sandsynlighed til EU. Søndag formiddag drak han kaffe på Café Ras i Haderslev, inden han gik hen på Hotel Harmonien og stemte. Partiet står til to mandater, hvilket med al sandsynlighed sender Kofod til Bruxelles. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ejby: Mange haveejere har erklæret krig mod Fandens mælkebøtte. Hos Michael Mohr Jensen på Herrens Mark uden for Ejby er det lige modsat. Her sår de mælkebøtter i store marker. Mælkebøtterne bruges til fremstilling af mælkebøtteekstrakter, som bl.a. skulle virke godt på fordøjelsen. Mælkebøttemarkerne, som Michael Mohr Jensen faktisk bruger en del tid på at luge for ukrudt, høstes med en almindelig grønthøster. Foto: Peter Leth-Larsen

Vejen: Jesper Nissen Brogaard-Radoor er kandidat for Kristendemokraterne. Foto: Martin Ravn

Jelling: - Suger coke fra dit røvhul, synger den danske gruppe Ude Af Kontrol, foran et yderst veloplagt meget ungt publikum i Teltscenen på Jelling Musikfestival. Publikum havde en vild fest i teltet til UAKs psykedeliske musik. Ude Af Kontrol består af Daniel Balken, Joachim Englando og Mark "Munken" Løvendahl, som rapper og synger om alkohol, sex og hårde stoffer. Foto: Michael Svenningsen

Horsens: Tirsdag aften var der repræsentantskabsmøde i Horsens Folkeblads Fond. Foto: Morten Pape

Sønder Omme: Årets tema var nostalgi ved det traditionelle optog gennem Sdr. Omme. Foto: Martin Ravn