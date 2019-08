Se Danmark: Fotografernes bedste billeder fra august

Hvert et lille klik fra fotografernes kameraer fastholder et lille stykke danmarkshistorie, som fortæller om livet som det folder sig ud vest for Storebælt. Redaktionen har samlet nogle af de bedste billeder derfra i dette store fotogalleri.

Danmark: De er på farten i læsernes tjeneste, og dokumenterer hver eneste dag noget af alt det, der sker i Jylland og på Fyn. Avisens fotografer ser verden i nye vinkler og har adgang til at fortælle historier fra steder, de færreste har adgang til. Hver måned bladrer vi i fotoalbummet og kigger tilbage gennem nogle af fotografernes bedste billeder.

Ådum: Som bilist får man til tider et helt personlig forhold til den lille med de runde gummihjul. Nogle får endda navne. Lille Fie, Buller, den lille smarte, Frede eller Mors Dyt. Navne, der næsten gør bilen til et familiemedlem. Først er bilen blevet ens ven på vejen. Senere skal den på den sidste rejse og finde den sidste parkeringsplads som her hos Ådum Autoophug, men faktisk får lille Lille Fie, Buller, den lille smarte, Frede og Mors Dyt måske en del af et ny liv når dele bliver transplanteret til andre biler, næsten som en organdonation i den menneskelige verden. Foto: Jørgen Kirk

Vingsted: Alle er med, da Skovagerskolen i Jelling slutter tre dages oplevelser i Vingsteds jernalderlandsby af med sang og rundkredsdans. Foto: Mette Mørk

Lemvig: Deltagerne ved Byløbet løber forbi golfbanen inden turen langs Strandvejen ind mod byen igen. Foto: Johan Gadegaard

Esbjerg: Color Run. Foto: Martin Ravn

Dybbøl: Dybbøl Mølle uden for Sønderborg fik onsdag morgen fjernet vingerne, som skal erstattes af et helt nyt sæt. Det er led i en restaurering forud for næste års fejring af, at det er 100 år siden genforeningen. Foto: Timo Battefeld

Hannerup: Fag og firma lod i weekenden succesen med mudrace ramme de yngste med et mudderløb i Hannerup. Over 200 børn deltog i løjerne og var dermed med til at markere et festligt farvel til årets feriesjov i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Skanderborg: Smukfest rydder op. Der er ikke meget Kærlighed over dette skraldeoverflod. Foto: Jens Thaysen

Randers: To skorstensfiltre på henholdsvis 92 og 90 ton blev om natten fragtet over Randers Bro. Foto: Annelene Petersen

Bork: Bork Festival blev onsdag eftermiddag taget med shortsene nede, da et pludseligt uvejr skyllede ind over festivalpladsen med regn og rusk. Det er blot det seneste af en række skybrud i løbet af den ustadige sommer anno 2019, men den faldt enormt uheldigt i Bork, da festivalen netop skulle til at åbne, og flere måtte lige vende teltet efter dagens skylle for at tømme det for vand. Foto: Jørgen Kirk

Vejle/Jelling: Veterantoget mellem Vejle og Jelling kører for sidste gang. Denne søndag kan turen fejre 125 års jubilæum. Foto: Michael Svenningsen

Kolding: I anledning af Valdemarsdag og Dannebrogs 800-års fødselsdag har Forsvaret og Flyvevåbnet malet et af deres F-16 kampfly i rødt og hvidt. I søndags var den rød hvide kampflyver atter på himlen sammen med en legekammerat, her over Kolding stadion, hvor publikum til Koldings 1 divisions kamp imod Hvidovre, kunne få et glimt af Dannebrog på den sommer-blå himmel Foto: Michael Svenningsen

Havnbjerg: Alstræf 2019 i Havnbjerg. Ove Iversen kaster med et toilet til en konkurrence. Foto: Timo Battefeld

Bylderup: Friluftsbadet er fyldt med badegæster i sommervarmen. Det er sjovt at bade i friluftsbadet frem for at tage til stranden. Foto: Claus Thorsted

Ballen: En udsolgt Samsø Festival åbnedemed blandt andet med Michael Learns to Rock, Phlake og DAD. En stor del af de godt 6.000 betalende gæster var helt oppe at ringe, da DAD gik på scenen sent onsdag aften. Festivalen har år 30 års jubilæum i år. Foto: Søren Gylling

Fredericia: FC Fredericia vs Vendsyssel. Foto Michael Svenningsen

Søndervig: Solnedgangsgudstjeneste på strande ved Søndervig. Foto: Mads Dalegaard

Skarø: Skarø Festival er med sine 1500 gæster en af landets helt små festivaller. Her er der plads til, at børn kan boltre sig i havnen på den lille ø. Foto: Michael Bager

Vejle: Ungdomsafdelingen hos Vejle FC er blevet dobbelt så stor på bare et år. Sidste år var der 65 spillere, nu er der 130. Forleden var der fodboldskole, og det kunne kun lade sig gøre, fordi der er kommet så mange medlemmer. Foto: Søren E. Alwan

Billund: 100 børn er til gymnastikskole i Billund Idrætscenter. Foto: Martin Ravn

Aarhus: The Tall Ships Races. Søndag blev de store skibe fuldt ud på havet igen. Foto: Jens Thaysen

Nørre Vilstrup: På marken står havren og vugger lidt endnu. Foto: Mette Mørk

Aarhus: Lørdag aften bød på festfyrværkeri ved The Tall Ships Races. Foto: Jens Thaysen

Møgelkær: Første skoledag for det første hold studerende på Møgelkær Fængselsbetjent uddannelse. Foto: Michael Svenningsen

Vejle: Forud for EM i kørestolsrugby mødte landsholdet et par af de modige fra Vejles byråd. Foto: Mette Mørk

Aabenraa: Aabenraa Triathlon blev skudt i gang fra tredje revle på grund af lavvande. Foto: Claus Thorsted

Odense: Strid om ejerskabet gør, at en sunken båd stadig ligger på bunden af Odense Havn. Foto: Michael Bager

Spjald: 2500 børn var med ved Ramsing Cup 2019. Foto: Jørgen Kirk

Norsminde: Kajakroer Poul Borup-Andersen Foto: Jens Thaysen

Holstebro: Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum indviede for nylig deres fælles nye forplads. Her ses den sådan lidt fra oven og så kan det flotte stjernemønster rigtigt beundres. Foto: Johan Gadegaard

Skovby: Ringridning. Foto: Ludvig Dittmann

Spjald: For første gang i flere år kommer der nu en majslabyrint ved Spjald igen. Majshøsten går først en gang i oktober, så der er masser af chancer for at komme på besøg og finde og følge traktorfigurens linjer i majslabyrinten ved Spjald Find vej, hvis du kan: Traktoren ligger gemt i majsens labyrint. Foto: Jørgen Kirk

Sønderborg: Det blev en kamp mod krop og hjerne, da demensramte Frank Holst forsøgte at gennemføre sit livs sidste ironman. Foto: Timo Battefeld

Skanderborg: Suede med Brett Anderson i den absolutte forgrund på scenen ved Smuk. Foto: Axel Schütt

Randers: Randers Festuge 2019: Mellem bygerne kunne der prøves svævebane, hækkeløb og skydning på Tronholmen. Foto: Annelene Petersen

Sønderborg: EM i jolletypen 505 i Sønderborg. Foto: Timo Battefeld

Løgumkloster: Gøgleroptræden ved Kloster-Mærken. Jon G. Lør havde ingen problemer med at komme ned fra de høje stylter igen. Det har han prøvet mange gange før. Skal man tro gøgleren selv, er han aldrig væltet på stylterne. Foto: Jacob Schultz

Odense: Martin Toft Madsen slår den danske timerekord i banecykling med 53.975 km/t. Foto: Christian Nordholt

Odense: Odense Blomsterfestival er ved at lægge sidste hånd på den store udstilling på Flakhaven, der åbnes af kronprinsesse Mary torsdag. Foto: Michael Bager

Dybbøl: Møllehatten tages af Dybbøl Mølle. Foto: Timo Battefeld

Vejle: Lokalopgør mellem VB og Fredericia endte med sejr til gæsterne fra fæstningsbyen. Foto: Mette Mørk

Juelsminde: De fire pælesiddere er kommet på plads i havnen i Juelsminde, til den 24 udgave af Festihvalen. Foto: Michael Svenningsen

Randers: Syv ældre borgere fra Randers Kommune fik sig noget af en oplevelse da de var på tur med Lappedykkeren fra Randers Naturcenter. De blev fanget i en uvejr sammen med skipper og naturvejleder Lars Maagaard og aktivitetsmedarbejder Susanne Jensen. Foto: Annelene Petersen

Viborg: Lyngen står særlig flot i år. Her i Ø Bakker. Foto: Morten Dueholm

Aabenraa: Parkeringspladsen ved Folkehjem. Foto: Timo Battefeld

Odense: Et stråtækt hus på Grønnegyden i det nordvestlige Odense udbrændte natten til fredag. Foto: Michael Bager

Tistrup: Byfest i Tistrup med dragshow ved Peter som underholdt ved frokosten. Foto: Martin Ravn

Odense: Kronprinsesse Mary åbner Blomsterfestival i Odense. Foto: Frederik Nordhagen

Skibet: Skoleleder Bjarne Juul Hansen har sidste arbejdsdag på Skibet Skole. Foto: Mette Mørk

Fredericia: Tusindvis af mennesker myldrede ned til havnen i Fredericia for at tage afsked med Disneys krydstogtskib "Magic". Og skibets gæster blev sendt afsted med manér med afskedskoncert og kanonsalut. Skibet svarede høfligt ved at spille de første toner fra "Når du ser et stjerneskud" med signalhornet da det lagde fra kaj. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia: Uden egentlig selv at ville det, gik 28-årige Michael Skytte for ca. 10 år siden for første gang på scenen som drag queenen Helena Heavensky. Siden har han deltaget i diverse shows og konkurrencer og er to gange blevet kåret til Nattens Dronning - den fineste udmærkelse, man kan få som drag queen i Danmark. Til daglig driver han et lille parykværksted i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Randers: Rustik OpenAir til Randers Festuge med Dirty Guns. Foto: Anne Myrup Pedersen

Billund: Den nye byfest i Billund løber af stablen med masser af aktiviteter. Blandt andet Color Run for familier. Foto: Martin Ravn

Vejle: Det nye P-hus ved Vejle Sygehus åbnede forleden. Foto: Yilmaz Polat

Kolding: Designer Christina Hembo (billedet) har købt et udtjent vandtårn i Kolding for at skabe to liebhaverboliger. Inden ombygningen går i gang, skal der findes to købere, der vil bo i designerens kunstværk.Da projektet blev vist frem for naboer og interesserede, blev der savet et hul i i toppen, så man kunne nyde udsigten fra det ellers lukkede tårn.Foto: Søren Gylling

Faaborg: Outdoor Sydfyn med spinning og mange andre aktiviteter på havnen i Faaborg. Foto: Michael Bager

Ringkøbing-Skjern: Har det ikke to øer, der midt i kornmarken? Jo, jo. Ører var det, og de sad på en lille rå. Foto: Jørgen Kirk

Alnor: Alnor Strandpark er Sønderborg Kommunes mest veldrevne med den snart 75-årige bademester Egon Callesen som primus motor. Foto: Timo Battefeld

Horsens: Det traditionsrige stafetløb Beringstafetten løber i imponerende samklang med opskriften "same procedure as every year" af stablen i Bygholm Park i Horsens. Foto: Søren E. Alwan

Svendborg: Rød løber til Svend19. Foto: Katrine Becher Damkjær

Odense: Silent Disco på Gråbrødre Plads. Foto: Christian Nordholt

Hvide Sande: Ur-nat parade med skolebørn i Hvide Sande. Paraden er arrangeret af Teatret OM. Foto: Mads Dalegaard

Aabenraa: DHL-stafet i Aabenraa. Foto: Timo Battefeld

Tønder: The Savage Rose med Annisette Koppel i front åbnede Tønder Festival. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Bjerringbro: PostNord Danmark Rundt i Bjerringbro. Foto: Morten Dueholm

Vejle: I foråret satte fritidsfiskere, Vejle Kommune og Syddansk Universitet 2,5 kilometer tov ud til muslingelarver. Nu er tovene så tunge af blåmuslinger, at fire stærke arme skal til for at hive dem op. Foto: Michael Svenningsen

Randers: Høsten er i gang hos landmand Christian Jensen. Foto: Anne Myrup Pedersen

Als: Nordborg Hallen dannede lørdag eftermiddagen rammerne om en fejring af øl, kvinder opspændt i dirndl og tyrolermusik, da bierfesten ramte byen. Foto: Jacob Schultz

Fredericia: ADP i Fredericia håndterer mange tons metalskrot i løbet af året. Her er et norsk skib ved at blive lastet med gammelt jern, som sendes ud af landet for at blive omsmeltet. Foto: Peter Leth-Larsen

Odense: H.C. Andersen festival er godt i gang og fylder byens gader med fest og farver. Foto: Frederik Nordhagen

Horsens: Horsens Havn fra oven. Foto: Morten Pape

Tørring: Kirketårnet på Tørring Kirke gennemgår en omfattende renovering og har været pakket ind i stillads i næsten et halvt år. Foto: Yilmaz Polat

Ejer Bavnehøj: Tårnet på Ejer Bavnehøj fotograferet i lyset fra tordenvejret tirsdag aften. Foto: Søren E. Alwan

Vejle: Skoleelever fik en masse opture. Otte skoleelever fra Mølholm ved Vejle fik sig en flyvsk oplevelse, da de var på lejrskole På Hammer Svæveflyveplads. På tre dage lærte de at styre et svævefly og har lært om vind, vejr og aerodynamik.Turen var en del af et skoleprojekt.Foto: Søren Gylling

Odense: Byggepladsen for det nye Odense Universitetshospital er klar til byggestart i denne uge. Foto: Michael Bager

Aarhus: TV-2 med gæsterne Tina Dickow, Marvelous Mosell, Bogfinkevej og det lokale kor, spillede hele Rådhusparken op til dans og bød publikum velkommen til Århus Festuge. Aftenens koncert i Rådhusparken sluttede af med et stort konfetti fyrværkeri. Foto: Michael Svenningsen