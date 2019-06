Se Danmark: Fødselar sendt fra himlen

Aabenraa: Dannebrogs 800 års jubilæum markeres i disse dage landet over. I Aabenraa blev der gjort noget ekstraordinært ud af fejringen, for det var netop hér, at Valdemar Sejr for første gang præsenterede danskerne for det, man med rette kan kalde en rød-hvid evergreen. Journalist Mette Thomsen og fotojournalist Timo Battefeld var med til fejringen, som både bød på vikingeskib, skuespil og flaget, der kom ned fra en blå himmel.