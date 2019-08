Se Danmark: Festligt farvel til ferien

Hannerup: Fag og firma lod i weekenden succesen med mudrace ramme de yngste med et mudderløb i Hannerup. Over 200 børn deltog i løjerne og var dermed med til at markere et festligt farvel til årets feriesjov i Fredericia. Foto: Peter Leth-Larsen

Tag med avisens fotografer rundt i Jylland og Fyn i dette daglige fotogalleri.

Fredericia: Godt hjulpet på vej af et skybrud, fik løbet Mudrace for Kids de helt perfekte betingelser for en både festlig og mudret afslutning på sommerferien. Pressefotograf Peter Leth-Larsen var med og kom hjem med en stor fotoreportage fra det kulørte arrangement.

Sønderborg: Det blev en kamp mod krop og hjerne, da demensramte Frank Holst forsøgte at gennemføre sit livs sidste ironman. Foto: Timo Battefeld

Haarby: Tandlæge og klinikejer Kaspar Haustrup Hermansen har flere gange måttet styrke sikkerheden i klinikken i Haarby for at holde langfingrede, ubudne gæster ude. Indbruddene frustrerer ham, for de går både ud over personale og patienter. Foto: Frederik Nordhage

Spjald: For første gang i flere år kommer der nu en majslabyrint ved Spjald igen. Majshøsten går først en gang i oktober, så der er masser af chancer for at komme på besøg og finde og følge traktorfigurens linjer i majslabyrinten ved Spjald Find vej, hvis du kan: Traktoren ligger gemt i majsens labyrint. Foto: Jørgen Kirk

Lindknud: Der er stor byfest i Lindknud med havetraktortræk og holddyster. Foto: Martin Ravn