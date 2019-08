Se Danmark: Festival åbnede med kærlighed

Livet i Danmark vest for Storebælt skildres hver dag af avisens fotografer. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Tønder: Med bare fødder og kastende fredstegn i alle retninger, satte Annisette Koppel og The Savage Rose årets Tønder Festival i gang. Pressefotograf Hans Chr. Gabelgaard var på stikkerne og fik dagens billede af den ikoniske sanger med hjem i en stor billedserie fra festivalen .

Vejle: I foråret satte fritidsfiskere, Vejle Kommune og Syddansk Universitet 2,5 kilometer tov ud til muslingelarver. Nu er tovene så tunge af blåmuslinger, at fire stærke arme skal til for at hive dem op. Foto: Michael Svenningsen