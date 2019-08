Se Danmark: De bedste billeder fra juni

Hvert et lille klik fra fotografernes kameraer fastholder et lille stykke danmarkshistorie, som fortæller om livet som det folder sig ud vest for Storebælt. Redaktionen har samlet nogle af de bedste billeder derfra i dette store fotogalleri.

Danmark: De er på farten i læsernes tjeneste, og dokumenterer hver eneste dag noget af alt det, der sker i Jylland og på Fyn. Avisens fotografer ser verden i nye vinkler og har adgang til at fortælle historier fra steder, de færreste har adgang til. Hver måned bladrer vi i fotoalbummet og kigger tilbage gennem nogle af fotografernes bedste billeder.

Vejle: Morgensolen er allerede et godt stykke oppe på himlen kl. 6 og flokken af vildheste er trukket ud af skolen og græsser med udsigten over Tirsbæk Bakker. Foto: Mette Mørk

Ribe: Juniorrytterne fra U19-herrer fik en perfekt start fra Odins Plads i Ribe. Og f? minutter efter starten var alle væk, og de frivillige havde pakken de sidste spor af det rullende cirkus ned. Foto: Martin Ravn

Middelfart/Fredericia: Hvert kvarter sommeren igennem leder guiderne en ny gruppe af brovandrere ud på Den Gamle Lillebæltsbro. Det bliver til titusindvis af mennesker om året. I alt har over 191.000 set Lillebælt fra broens højeste punkt, siden Bridgewalking begyndte for fire år siden. Foto: Peter Leth-Larsen

Odense: 27.000 mennesker havde købt billet til Grøn på en solstegt dyrskueplads. Foto: Michael Bager

Give: Sommerferieaktivitet på museum. De 24 børn i alderen seks til 12 år pakker iPads og mobiltelefoner væk i tre dage på museet. I stedet smøger de ærmerne op. Der skal nemlig knokles, som man gjorde i hedebondefamiliens liv i begyndelsen af 1900-tallet. Fårene klippes, uldet kartes, hønen slagtes og maden laves fra bunden. . Foto: Søren E. Alwan

Struer: I weekenden blev der afviklet Action Sports Festival på havnen i Struer, hvor blæst og regn gav udfordringer for både arrangører og gæster. Men dem, der mødte frem, kunne både opleve akrobatiske stunts på vandet, hurtige biler og kolde fadøl.Foto: Morten Stricker

Svendborg: Naturames hunhasselmus har været tidligt ude og fik i pinsen et kuld unger. Snart er de klar til at blive vist frem for gæsterne. Foto: Katrine Becher Damkjær

Søndervig: Christian Cherry, vært på DR vejret, var onsdag aften en populær herre i Søndervig. Han havde da også sommervejr med på skærmen. Foto: Mads Dalegaard

Ejby: Vesterballegaard er godt i gang med hvedehøsten. Det ser ud til, at høsten i år bliver væsentligt bedre end sidste år. Foto: Sugi Thiru

Struer: Banuscha Baskaran har afsluttet HTX i Holstebro med et gennemsnit på 11.6. Udover dette har hun formået at gennemføre akademiet for Talentfulde Unge (ATU) på to år samtidig med sin uddannelse. Hun har 0 procent fravær gennem alle tre år og har ved siden af haft et band, hvor hun har optrådt for Stafet for Livet (Kræftens Bekæmpelse). Hver dag har hun taget turen fra Struer til Holstebro og tilbage igen, da hendes bopæl er i Struer. Hun har arbejdet meget hårdt og målrettet med en attitude der siger: mindre fravær, højere karakter. Foto: Morten Stricker

Rømø: Når det helt store grej ruller ud på Rømø, så er det ikke ren opvisning. Onsdag trænede flyvevåbnet med Hercules-fly på Rømø - og det er knivskarp øvelse for både piloter og flyveledere. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tinglev: Tukan Pet Products i Tinglev brændte ned i april. Foto: Claus Thorsted

Horsens: Fordi Solen i denne tid kun lige er sunket ned bag horisonten om natten, kan dens stråler fange højtliggende skyer af iskrystaller. Fænomenet kaldes lysende natskyer. Foto: Morten Pape

Aarhus: Aros og "Your Rainbow Panorama" by night, her set fra Vester Allé. Foto: Axel Schütt

Ringkøbing: Kitesurfere ved Kloster surfspot. Området er populært blandt surferne på grund af det lave, og oftest flade vand. Det er med til at gøre forholdene ideelle for den hurtige vandsport. Foto: Mads Dalegaard

Sønderborg: Det var rigtigt ringridervejr, da ringrideroptoget satte i gang søndag formiddag fra slotspladsen i Sønderborg. Ikke for varmt og ikke for koldt, lidt dis i vejret og næsten ingen vind. Foto: Claus Thorsted

Gesten: De svæver lidt ligesom rovfuglene - piloterne i de hvide svævefly. Foto: Martin Ravn

Nordfyn: En hedebølge, med en række tropedage i sigte, har ramt Danmark. Sofia og Frederik Winther Schrøder på fire og seks år hygger sig i vandet ved Fuglsang strand ved Tørresø. Foto: Nils Svalebøg

Viborg: Regionshospitalet i Viborg fik en tiltrængt rengøring af den hvide facade, som med tiden havde fået en træls, brunlig overflade. Foto: Morten Pedersen

Holstebro: Julemanden ønsker sig en ny hækkeklipper i fødselsdagsgave. Svend Graversen har været julemand i Holstebro i de sidste 24 år og mangeårig instruktør i Holstebro. Den15. Juli blev han 70 år og skulle have stor fest i haven, så hækken skulle være nyklippet. Foto: Morten Stricker

Viborg: 101-årige Inger Berta Petersen fra Klejtrup Friplejehjem skal en tur i Viborg Svømmehal. Hun elskede at svømme som yngre, men nu er det blevet for bøvlet. Den tog to sosu-assistenter så op og tager hende med i svømmehallen i deres ferie. Foto: Johan Gadegaard

Jelling: Kommunens skønneste børn får faglighed og små sejre i lange baner på Skovagerskolen i Jelling. Foto: Mette Mørk

Rømø: Børnene gjorde et ivrigt forsøg for at vinde i snegle-dysten, da Naturcenter Tønnisgård arrangerede vadehavsekspedition for børn. Foto: Claus Thorsted

Kolding: Det Gyldne Liv er en alternativ, hvor der både er musik, overnattende i telte, billige bajere og meget mere. Foto: Søren E. Alwan

Søndervig: 56 deltagere deltog denne morgen i strandgymnastikken, hvilket er sæsonrekord. Den første dag var der hård blæst og regn, alligevel dukkede 15 seje detagere op. Foto: Mads Dalegaard

Sønder Ho: Godt og vel 300-400 mennesker var til brudeoptog, dans, festtale og meget mere søndag den 21. juli, da Sønderho Dagen på Fanø foldede sig ud. Kvinder i alle aldre, der var iklædt de lokale egnsdragter med de karakteristiske klude på hovedet, førte an i brudeoptoget ned til byens gamle mølle. Hele seancen foregik i Sønderho ? byen på Fanøs sydøstlige spids - der har 300 indbyggere, og er kendt for sine mange fredede huse. Det var den enoghalvfemstyvende udgave af Sønderho Dagen, der er en årligt tilbagevendende begivenhed.Foto: André Thorup

Thurø: Danmarks nye forsvarsminister, Trine Bramsen. Foto: Sugi Thiru

Aarhus: Der gøres klar til årets vikingetræf på Moesgaard Museum i Aarhus. Næsten 600 krigere med familier, 65 heste med tilhørende ryttere og over 70 handelsboder bliver i en uge til en vikingeby, med over 1500 indbyggere.I løbet af ugen etableres vikingernes lejr og markedsplads, og Aarhus forvandles til Aros. Krigere og ryttere træner dagligt til weekenden store slag, og handlende og håndværkere gør deres varer klar. I weekenden 26.-juli - 28. juli åbnes der for publikum. Foto: Jens Thaysen

Løvel: Thomas Poulsen (bagerst) og hans faste makker Charley Haas Jørgensen højt til vejrs i en husstandsmølle lige udenfor Løvel. Foto: Morten Dueholm

Assens: Deltagerne i Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe ankommer til Assens. Foto: Michael Bager

Kolding: Østkyst Hustlers spiller ved sommer ved søen i Koldin.g Foto: Ludvig Dittmann

Fredericia: Noah Freund-Haugshøj og Julies Bertelsen Nørager var travlt beskæftiget med at fange krabber langs en af Freericias gode strande . Lokkemaden var salami. Foto: Morten Pape

Aarhus: Området på Aarhus Havn er ved at blive omdannet til Molslinjens flytning i oktober 2020. Foto: Axel Schütt

Varde: Open Air i Varde 2019. Foto: John Randeris

Vejle: Parkeringshuset ved sygehuset er ved at være færdigt. Foto: Yilmaz Polat

Gram: Efter flere dage med hedebølge og stopfyldt svømmebassin i Gram Friluftsbad, var der mindre at se til for livredderen lørdag formiddag. Foto: Jacob Schultz

Aabenraa: Madskole for børn i Nygadehuset. Foto: Timo Battefeld

Horsens: Der er godt gang i Balletskolen i Horsens. For tredje år i træk opretter Musikskolen, som varetager balletten, flere hold end året før. Foto: Morten Pape

Vestbirk: I omegnen af 100.000 mennesker besøger årligt Den Genfundne Bro mellem Bryrup og Horsens, som blev gravet fri i 2014. Blandt dem Otillia Søe-Blom, med tvillingebror Otto i baggrunden, som nød at soppe i Gudenåen lige under broen. Foto: Morten Pape