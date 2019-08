Se Danmark: Cobie blev dansk mester

Avisens fotografer er hver dag på farten for at fortælle historier om livet og mennesker i Danmark vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Nørre Nissum: Border collien Cobie er noget af en hund. Forleden satte den sig sammen med ejeren, Camilla Carmen Christensen, på førstepladsen i klassen LP3 ved de danske mesterskaber i lydighed under Dansk Kennel Klub. Pressefotograf Johan Gadegaard har portrætteret den lydige border collie i fuldt vigør til et portræt af hunden, som ejeren kalder en 'once in a lifetime-hund.