Som læsernes øjenvidner i Jylland og på Fyn er avisens fotografer hver dag på farten for at fortælle om mennesker og livet vest for Storebælt. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Ribe: Det var selvfølgelig skuespil. Henrettelse af en dømt morder var et stort tilløbsstykke på Ribe Middelaldermarked, hvor historieformidlingen fik en ekstra brutal dimension, da manden ved navn Flække blev henrettet foran øjnene af et stort publikum.

Viborg: For fem år siden vejede Sanne Løfberg 20 kilo for meget og havde konstant ondt i ryggen. Psykiske problemer sætter sig i kroppen, mener hun i dag efter at have taget en kovending fra et liv som benhård forretningskvinde til selvstændig terapeut. Foto: Morten Dueholm